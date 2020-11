Julius Bär bildet Rückstellung von 79,7 Mio für Einigung in FIFA-Untersuchung

Die Privatbankengruppe Julius Bär hat mit dem US-Justizministerium (DOJ) eine Einigung im Fall FIFA erzielt. Sie habe für die Untersuchung rund um den Weltfussballverband eine Rückstellung in Höhe von 79,7 Millionen US-Dollar gebildet. Diese werde sich in ihrem Finanzergebnis 2020 niederschlagen, teilte Julius Bär am Montag mit.