Julius Bär: Fall um verschollene DDR-Gelder kommt vor Bundesgericht

Die Privatbank Julius Bär bleibt in den Rechtsstreit um verschollene DDR-Vermögen verwickelt. Nachdem das Zürcher Obergericht Ende April das erstinstanzliche Urteil zugunsten der Bank bestätigt hatte, zieht die deutsche Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) den Fall an das Bundesgericht in Lausanne weiter.