Korr Anleihe: Orange nimmt mit Doppeltranche 2025/2029 500 Mio Fr. auf

Tranche 1 Betrag: 400 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,2% Emissionspreis: 100,118% Laufzeit: 6,42 Jahre, bis 24.11.2025 Liberierung: 24.06.2019 Yield to Mat.: 0,181% Swap Spread: +65 BP Valor: 48'318'095 (3) Rating: Baa1/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.06.2019 Tranche 2 Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,625% Emissionspreis: 100,029% Laufzeit: 9,99 Jahre, bis 22.06.2029 Liberierung: 24.06.2019 Yield to Mat.: 0,622% Swap Spread: +78 BP Valor: 48'318'096 Rating: Baa1/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.06.2019

yr/

(AWP)