Korr: Devisen - Eurokurs zu Dollar und Franken kaum verändert

(Im vierten Absatz, erster Satz wird richtig gestellt, dass der Dollar zuletzt gestärkt und nicht belastet wurde.) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag unter dem Strich zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,2152 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.