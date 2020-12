Korr: Mitglied der Zur-Rose-Geschäftsleitung verkauft Aktien

Der Durchschnittspreis der verkauften Aktien lag demnach bei 271,19 Franken. Am Freitag gingen die Titel mit 274 Franken aus dem Handel. Am Montag um 13.20 Uhr werden die Titel mit 272,50 Franken etwas tiefer gehandelt.

Beim Verkäufer handle es sich um ein Mitglied der Geschäftsleitung, aber nicht um CEO Walter Oberhänsli, sagte eine Zur-Rose-Sprecherin auf Anfrage von AWP. Aus Datenschutzgründen werde die Transaktion aber jedoch nicht weiter kommentiert.

In der vergangenen Woche kam es bei Zur Rose zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. So verliess Deutschland-Chef Olaf Heinrich das Unternehmen per sofort. Als Nachfolger wurde der bisherige Schweiz-Chef Walter Hess präsentiert.

