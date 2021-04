Kryptowährungen unter Druck - Bitcoin fällt unter 50 000 US-Dollar

Auf der Handelsplattform Bitstamp fiel der Bitcoin-Kurs am Freitag bis auf 47 555 Dollar. Erst vor eineinhalb Wochen hatte der Kurs ein Rekordhoch von fast 65 000 Dollar erreicht. Starke Kursschwankungen sind für Digitalwährungen nicht ungewöhnlich, sondern eher die Regel. Auch aus diesem Grund blicken Aufsichtsbehörden und Notenbanken auf die neuartigen Digitalanlagen mit Argusaugen. Weitere Kritikpunkte sind die Möglichkeit des Missbrauchs für kriminelle Zwecke und der hohe Energiebedarf der Krypto-Netzwerke.

Der Gesamtwert aller rund 9400 Kryptoanlagen fiel am Freitag laut der Internetseite Coinmarketcap auf 1,7 Billionen Dollar. Noch vor wenigen Tagen war ein Rekordwert von 2,2 Billionen Dollar erreicht worden. Das Gewicht hat sich schon seit längerem zuungunsten des Bitcoin verschoben: Seit Jahresbeginn ist der Marktanteil von Bitcoin von etwa 70 auf 50 Prozent gefallen. Andere Kryptowerte wie Ether, Binance Coin oder die als Spasswährung gestartete Dogecoin haben im Gegenzug an Bedeutung gewonnen.

Als Grund für die jüngste Marktschwäche wurden Pläne der US-Regierung zu einer deutlichen Anhebung der Kapitalertragsteuer für Reiche genannt. Präsident Joe Biden hatte das Vorhaben in der Nacht auf Freitag bekanntgegeben. Kursgewinne von Digitalwährungen unterliegen in den USA unter bestimmten Bedingungen der Steuer. Droht diese angehoben zu werden, kann eine Anlage in Kryptowerten weniger lukrativ erscheinen, was zu Kursverlusten führt.

Ungeachtet der jüngsten Verluste haben Digitalwährungen einen steilen Aufstieg hinter sich. So ist der Bitcoin-Kurs seit Ende 2020 um 70 Prozent gestiegen. Auf Jahressicht liegt das Plus bei mehr als 500 Prozent, und in den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um mehr als 10 000 Prozent an. Wesentlicher Grund für den Aufstieg von Bitcoin & Co. ist das höhere Interesse, das den Kryptoanlagen seitens Wirtschaft und Investoren entgegengebracht wird./bgf/zb/jkr/jha/

(AWP)