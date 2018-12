Kryptowährungen weiter im Sinkflug

Der Kursverfall von Kryptowährungen setzt sich fort. Wie schon in den vergangenen Wochen verloren am Freitag zahlreiche Digitalanlagen weiter an Wert. Die wohl bekannteste und älteste Digitaldevise Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 3300 US-Dollar. Das war der niedrigste Wert seit September 2017. Von seinem Rekordstand bei 20 000 Dollar, erreicht Ende 2017, ist der Bitcoin meilenweit entfernt.