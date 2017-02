KTM-Hauptaktionär Pierer platziert Aktienpaket von 12,1%

(Meldung ergänzt um Aktienkurs und Kommentar) - Der Hauptaktionär des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, die Pierer Industrie AG, will einen Anteil von bis zu 12,1% an KTM (27,2 Mio Aktien) im Rahmen einer prospektfreien internationalen Privatplatzierung an qualifizierte Anleger verkaufen. Zusätzlich würden Aktien im Umfang von rund 0,9% des Grundkapitals von Dritten veräussert, teilte KTM am Mittwoch mit. Durch die Privatplatzierung soll die Handelsliquidität der Aktie an der SIX Swiss Exchange erhöht und der Aktionärskreis erweitert werden.