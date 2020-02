Kühne+Nagel-Aktien wegen Corona-Pandemie auf den Verkaufszetteln der Anleger

Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat am Montag die Aktien von Logistikkonzernen und Fluggesellschaften belastet. Hierzulande stehen daher die Papiere von Kühne+Nagel auf den Verkaufszetteln der Anleger. Der Konzern aus Schindellegi wird am Donnerstag seine Zahlen für 2019 präsentieren. Analysten erhoffen sich dann vom Unternehmen mehr Infos zu möglichen Auswirkungen des Coronavirus im ersten Quartal 2020.