Die Untersuchungskammer prüfte laut dem Angaben am Donnerstag die Anträge von Lafarge sowie von drei Führungskräften, darunter des ehemaligen CEO Bruno Lafont.

Lafarge steht im Verdacht, in den Jahren 2013 und 2014 über eine Tochtergesellschaft Gelder an dschihadistische Gruppen bezahlt zu haben, um die Aktivität ihres Standorts in Syrien aufrechtzuerhalten.

