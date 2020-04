Lalique einigt sich mit SIX wegen Verstössen gegen Rechnungslegungsvorschriften

Die SIX Exchange Regulation hat sich mit der Lalique Group bezüglich Verstössen gegen die Rechnungslegungsvorschriften im Jahresabschluss 2018 geeinigt. Lalique verpflichtet sich im Rahmen der Einigung, zum einen die Mängel mit dem IFRS-Jahresabschluss 2019 zu korrigieren und zum anderen zu einer Spende von 15'000 Franken an die IFRS Foundation, teilte die SIX Exchange Regulation am Donnerstag mit.