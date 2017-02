Leonteq-Aktie erneut schwach - Gerüchte um grösseres Aktienpaket auf dem Markt

Die Aktien des Finanzprodukt-Anbieters Leonteq geben am Freitag erneut markant nach. Bereits am Vortag war es im Anschluss an die Jahreszahlen zu einem Einbruch um über 8% gekommen. Die auf strukturierte Produkte spezialisierte Gesellschaft hatte für das Geschäftsjahr 2016 einen scharfen Gewinnrückgang kommuniziert, was in Analystenkreisen teilweise harsch kritisiert wurde. Am Freitag wird der Titel von Spekulationen um ein grössere Aktienpaket, das offenbar zum Verkauf steht, belastet.