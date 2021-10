Leonteq eröffnet neues Büro in Portugal

Das neue Büro mit aktuell 50 Spezialisten soll am heutigen 1. Oktober seinen Betrieb aufnehmen, schrieb Leonteq am Freitag in einer Mitteilung. Insgesamt wurde das Büro so eingerichtet, dass bis zu 100 spezifische Positionen besetzt werden können.

Die Leitung übernehmen Manfred Schwientek, General Manager Leonteq (Europe), und Fabian Muff, Head of Operational Management and Controlling. "Wir werden weiterhin gezielt expandieren und unseren Expertenpool in Lissabon ausbauen", erklärte Leonteq-Chef Lukas Ruflin. Mit der Wachstumsstrategie solle die Profitabilität langfristig gesichert werden.

dm/jb

(AWP)