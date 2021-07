Leonteq sei von Rainer-Marc Frey informiert worden, dass er per 6. Juli 2021 indirekt über H21 Macro Limited, 1,89 Millionen hielt, was 9,98 Prozent der ausstehenden Leonteq-Aktien entspreche. Per Ende 2020 noch habe Frey einen Anteil von 10,15 Prozent gehalten.

sig/ra

(AWP)