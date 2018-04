Leonteq wird womöglich von Old Mutual verklagt - weist Forderungen zurück

(Meldung um Aktienkurs und Stellungnahme von Leonteq ergänzt) - Dem Finanzdienstleister Leonteq steht womöglich eine Klage ins Haus. Der britische Versicherer Old Mutual International hat gegen Leonteq und weitere Parteien ein Formular beim High Court der Isle of Man eingereicht, mit dem eine Klage eingeleitet werden kann. Diese stehe im Zusammenhang mit bestimmten Transaktionen mit strukturierten Produkten und den damit verbundenen Gebühren und Provisionen, teilt Leonteq am Freitag mit.