Bereits am vergangenen Freitag hatte ein Spitzenmanager Aktien im Gesamtwert 573'580 Franken verkauft. Die Logitech-Aktie ging am Mittwoch mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 55,62 Franken aus dem Handel. Seit Jahresbeginn haben die Titel allerdings um gut 20 Prozent zugelegt, während der Gesamtmarkt ein Minus ausweist.

jb/

(AWP)