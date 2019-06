Markt: Anleger positionieren sich in den technisch überverkauften Swatch-Aktien

Die Titel des weltgrössten Uhrenherstellers gehören zu den grössten Gewinnern und legen gegen 9.45 Uhr 2,4 Prozent auf 270,90 Franken zu. Der Leitindex SMI sinkt dagegen um 0,4 Prozent. Zuvor war an Swatch allerdings bisher der allgemeine Aufwärtstrend der Börse mehr als nur spurlos vorbeigegangen, haben die Aktien seit Jahresanfang doch rund fünf Prozent ihres Werts eingebüsst.

Kursmässig besser geht es dem Rivalen Richemont, dessen Aktien 2019 bislang um rund 30 Prozent zugelegt haben. Aktuell gewinnen sie 0,8 Prozent auf 82,02 Franken.

Swatch seien technisch überverkauft und reif für eine Erholung, wird am Markt kommentiert. Hinweise wie das Geschäft für die Uhrenfirmen angesichts des Zollstreits der USA mit China läuft, dürften die am (morgigen) Donnerstag erwarteten Schweizer Aussenhandelszahlen geben.

Sowohl beim Absatz als auch an der Börse spielen für den Uhrenhersteller der nach wie vor ungelöste Handelsstreit zwischen China und den USA und die Proteste in Hongkong eine zentrale Rolle, heisst es denn auch in einer Empfehlung von Leonteq. 2018 steuerte der Grossraum China mehr als 36 Prozent zum Swatch-Konzernumsatz bei.

Zuletzt hat die Swatch-Aktie zu einer Mini-Erholung angesetzt und den Widerstand bei 270 Franken überwunden. Sollte vor der Veröffentlichung des Halbjahresberichts im Juli das Vertrauen der Investoren zurückkehren, könnte die Aktie über den gleitenden Durchschnitt bei 285 Franken hinaus steigen und danach das 2019er-Top von 322 Franken anpeilen, so das Derivathaus Leonteq.

"Zunächst gilt es, den Bereich um 250 Franken im Auge zu behalten. Deutlich unter dieses Niveau sollte Swatch nicht fallen. Falls doch, hätte sich die Hoffnung auf einen Rebound wohl bis auf weiteres zerschlagen."

