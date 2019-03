Midday Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Ascom verkauft Technologiepark Teningen- einst. Millionenbetrag Buchgewinn - Bank Cler: Dekotierung von der SIX Swiss Exchange per 1.4.2019 Inhaber kraftlos erklärter Aktien erhalten Abfindung von je 52 Fr. - Cham Group 2018: Reingewinn 80,5 Mio Fr. (VJ 16,3 Mio) Mietertrag 2,2 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) Betriebsergebnis vor Neubwertungen -0,7 Mio Fr.(VJ -3,5 Mio) Unveränderte Dividende von 6 Fr. je Aktie Bis 2022: kein positives Ergebnis aus op. Tätigkeit erwartet sukzessive Wertsteigerungen aus Neubewertungen erwartet - Implenia gewinnt Auftrag über 100 Mio Franken bei Staudamm Grimselsee - Tecan übernimmt Zulieferunternehmen für 22,5 Millionen Dollar Übernahme positiv für Gewinn pro Aktie - leicht positiv für EBITDA-Marge - Warteck Invest 2018: Betriebsgewinn (EBIT) 29,7 Mio Fr. (VJ 27,6 Mio) Leerstandsquote bei 6,0% (VJ 3,9%) Konzerngewinn 18,7 Mio Fr. (VJ 16,4 Mio) Dividende bei 70 Fr. (VJ 70 Fr.) je Aktie vorgeschlagen 2019: Sind für mittelfristige Zukunft vorsichtig optimistisch - Wisekey 2018: Gesamtumsatz +24,6% auf 53,7 Mio USD Nettoverlust von 16,3 Mio USD 2019: Jahr mit starker finanzieller und operativer Leistung NASDAQ-Listing wird weiter verfolgt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros-Delegierte wählen Interne Ursula Nold zur neuen Präsidentin BETEILIGUNGSMELDUNGEN - GAM: BlackRock erhöht Anteil auf 3,06% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,76% - Landis+Gyr: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,13% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - EEII: Ergebnis 2018 (nachbörslich) Dienstag: - KTM Industries: Definitives Ergebnis + Dividende 2018 - Avaloq Group AG: Ergebnis 2018 + Conf Call (10.00 Uhr) - GV: Implenia, Schindler, SPS Mittwoch: - Vaudoise: Ergebnis + BMK 2018 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: CFNA-Index Februar 2019 (13.30) - CH: KOF Consensus Forecast (Dienstag) ZKB - MK zu Immobilienmarkt Schweiz (Dienstag) CS-CFA Index März (Mittwoch) KOF: Konjunkturprognose Frühjahr (inkl. MK) (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SNB: Total CHF-Sichtguthaben sinken in Woche zum 22.03. um 0,1 Mrd Fr. Leistungsbilanz-Überschuss im Q4 2018 bei 15,18 Mrd Fr. - DE: IFO-Geschäftsklima März 99,6 Pkt (Prog 98,5) IFO-Geschäftslage März 103,8 Pkt (Prog 102,9) IFO-Geschäftserwartungen März 95,6 Pkt (Prog 94,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (Nachfrist 19.3. bis 2.4.) - E. de Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (9.5.-6.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Alcon (09.04.2019, direkte Aufnahme in SMI) - Medacta ("am oder um den" 04.04.2019) - Stadler Rail (angekündigt für 'in den nächsten Monaten') EX-DIVIDENDE DATEN: HEUTE: - BB Biotech (3,05 Fr.) - DKSH (1,85 Fr.) per 26.3.: - SGS (78,00 Fr.) per 28.3.: - Schindler (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (12.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,1240 - USD/CHF: 0,9939 - Conf-Future: -55 BP auf 158,11% - SNB: Kassazinssatz -0,373% BÖRSENINDIZES (12.50 Uhr) - SMI: -0,19% auf 9'301 Punkte - SLI: -0,34% auf 1'423 Punkte - SPI: -0,25% auf 11'034 Punkte - Dax: -0,26% auf 11'335 Punkte - FTSE: -0,42% auf 7'178 Punkte - CAC40: -0,31% auf 5'253 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - AMS (-2,5%) - Temenos (-1,6%) - Kühne+Nagel (-1,5%) - Logitech (-1,5%) - Clariant (-1,3%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swiss Life (+0,4%) - Swisscom (+0,4%) - LafargeHolcim (+0,3%) - Givaudan (+0,2%) - Nestlé (+0,1%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Medartis (-6,6%) - Tornos (-6,0%) - Air Tech (-5,7%) - Santhera (-5,6%) - MCH (-5,4%) - Lalique (+3,8%) - Hiag (+2,7%) - Calida (+2,3%) - Wisekey (+2,2%) - Aevis (+1,7%)

