Midday Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aluflexpack nimmt Produktion bei Eliopack wieder auf - Kein finanz. Einfluss - BEKB H1: Konzerngewinn 59,1 Mio Fr. (VJ 58,0 Mio) Geschäftsertrag 221,7 Mio Fr. (VJ 210,5 Mio) Geschäftserfolg 79,7 Mio Fr. (VJ 65,5 Mio) 2019: Erwartet Ergebnis mindestens im Rahmen von 2018 - Conzzeta H1: Nettoumsatz 770,1 Mio Fr. (VJ 853,3 Mio) EBIT 90,5 Mio Fr. (VJ 66,3 Mio) Reingewinn 78,2 Mio Fr. (VJ 51,1 Mio) Veräusserungsgewinn von 30,6 Mio Fr. Sonderdiv. von 30 Fr. je Namenaktie A und 6 Fr. je Namenaktie B Dezentralere Führung für einzelne Segmente CFO: Sehen im H2 Abflachung des Rückgangs bei Bystronic Vorbestellungen bei Mammut für Winter über Vorjahr - Investis verkauft Régie du Rhône und kauft dafür Liegenschaften in Genf - Orell Füssli H1: Umsatz 115,2 Mio Fr. (VJ 127,5 Mio) Reinergebnis 5,4 Mio Fr. (VJ -0,2 Mio) 2019: Erwarten Nettoumsatz leicht unter Vorjahr Erwarten leicht verbesserte EBIT-Marge Rückläufige Ertragssituation erwartet - Santhera: CFO Christoph Rentsch tritt per Ende Jahr zurück Suche nach einer CFO-Nachfolge wurde eingeleitet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,21% - Julius Bär: T. Rowe Price Associates senkt Anteil auf 2,97% - SIG Combibloc: Onex meldet Anteil von 58,8% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Elma: Ergebnis H1 - Glarner KB: Ergebnis H1 Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Arbonia: Ergebnis und MK H1 - Bank Linth: Ergebnis und MK H1 - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00) - Tornos: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erzeugerpreise Juli (14.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Juli 2,1% (VM 2,1%), saisonbereinigt 2,3% - DE: Leistungsbilanzsaldo Juni 20,6 Mrd Euro (Prognose 21,7) Handelsbilanzsaldo Juni +16,8 Mrd Euro (Prognose +19,5) Exporte Juni -0,1% gg Vormonat (Prognose 0,0) Importe Juni +0,5% gg Vormonat (Prognose +0,3) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.08. - Übernahmeangebote: - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (bis 9.9.) - Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.8.: - Ems (19,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (12.57 Uhr) - EUR/CHF: 1,0902 - USD/CHF: 0,9732 - Conf-Future: +36 BP auf 167,97% - SNB: Kassazinssatz -0,908% (-0,888%) BÖRSENINDIZES (12.58 Uhr) - SMI: +0,14% auf 9'765 Punkte - SLI: -0,13% auf 1'483 Punkte - SPI: +0,12% auf 11'886 Punkte - Dax: -0,98% auf 11'729 Punkte - FTSE: -0,10% auf 7'279 Punkte - CAC40: -0,84% auf 5'342 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Zurich (+1,3%) - Roche (+1,0%) - Sonova (+0,8%) - Nestlé (+0,6%) - Swiss Re (+0,6%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Sika (-1,6%) - Julius Bär (-1,4%) - Kühne+Nagel (-1,4%) - Clariant (-1,4%) - AMS (-1,2%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Meyer Burger (+6,0%) - Molecular Partners (+5,7%) - Edisun Power (+4,7%) - Investis (+2,6%) - APG SGA(+2,5%) - Blackstone Resources (-8,3%) - Schlatter (-5,0%) - Autoneum (-3,4%) - Kuros (-3,2%) - OC Oerlikon(-3,2%)

yr/kw/hr

(AWP)