Midday Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova übernimmt chinesische Hörakustikgeschäftskette Hysound Hysound-Gruppe hat 2021 Nettoumsatz von rund 230 Mio RMB (32 Mio Fr.) Kauf wird voraussichtlich in H2 des GJ 2022/23 abgeschlossen Kein Kaufpreis für Hysound-Gruppe im Communiqué genannt - Vifor-JV VFMCRP erhält Schweiz-Zulassung für Juckreiz-Therapie Kapruvia - Adval Tech H1: Nettoergebnis 0,0 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio) EBIT 1,5 Mio Fr. (VJ 5,8 Mio) Gesamtleistung 90,9 Mio Fr. (VJ 90,4 Mio) EBIT-Marge 1,6% (VJ: 6,4%) Verzichten wegen Unsicherheiten auf Ausblick für 2. Halbjahr - Highlight E&E H1: Betriebsergebnis -7,6 Mio Fr. (VJ -4,6 Mio Fr.) Konzernergebnis -14,3 Mio Fr. (VJ rev. -13,0 Mio) Umsatz 268,5 Mio Fr. (VJ 207,3 Mio) Mobilezone H1: Umsatz 499,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 500,2 Mio) EBIT 34,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,9 Mio) Reingewinn 26,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,0 Mio) Umsatzanteil Deutschland 72%, Anteil Schweiz 28% Vertragsabschlüsse Deutschland +15,5%, Schweiz +11,5% 2022: Weiterhin EBIT zwischen 70 und 80 Mio Fr. erwartet Weiter EBIT-Marge von 7,6% erwartet Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6 bis 8% erwartet - Polypeptide H1: Umsatz 133,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 136,4 Mio) adj. EBITDA-Marge 20% (AWP-Konsens: 20,2%) Reingewinn 10,25 Mio EUR (AWP-Konsens: 11,5 Mio) adj. EBITDA 26,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 27,6 Mio) Mittelfristziele angepasst mittelfristiges Umsatzwachstum im tiefen 10er%-Bereich erw. mittelfristige Erhöhung der EBITDA-Marge Richtung 30% erw. 2022: Umsatzwachstum von 8-10% erwartet EBITDA-Marge 22-25% erwartet - PSP H1: Liegenschaftenertrag 157,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,4 Mio) EBITDA vor Neubewertung 155,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153,8 Mio) Reingewinn 227,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,0 Mio) Leerstandsquote 3,7% (VJ 3,1%) 2022: Erhöht EBITDA-Prognose auf 290 Mio Fr. (zuvor über 285 Mio) Leerstände per Ende Jahr weiter unter 4% erwartet - U-blox H1: Umsatz 294,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 265,2 Mio) adj. EBIT 57,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,4 Mio) EBIT 53,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,6 Mio) Reingewinn 45,8 Fr. (AWP-Konsens: 20,8 Mio) CEO: Sehen langfristig starke Nachfrage nach unseren Produkten Haben Verkaufspreise angepasst und Profitablität klar verbessert Auftragsabwicklung noch leicht von Lieferengpässen belastet 2022: Umsatzwachstum 46-54% (bisher: 27-39%) erwartet EBIT-Wachstum 16-19% (bisher: 10-14%) angepeilt EBIT-Marge 16-19% (bisher: 10-14%) angepeilt - Burckhardt Compression: Ex-CEO Marcel Pawlicek will nicht in Verwaltungsrat - Formulafirst im ersten Halbjahr mit Verlust - Highlight Communications mit klarem Verlust im ersten Halbjahr - Nebag H1: Ergebnis -2,14 Mio Fr. (VJ +7,31 Mio) - SHL: Auflösung der Aktionärsgruppe Alroy-Family NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Andermatt Swiss Alps investiert 170 Millionen Franken in Sedrun - Autosalon 2023 in Genf findet nicht statt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: BFS: Industrieproduktion Q2 +4,1%, Umsatz +9,5% zum Vorjahr Ausland: DE: Erzeugerpreise Juli +37,2% GG VORJAHR (Prognose +31,8) Erzeugerpreise Juli +5,3% GG VORMONAT (Prognose +0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Feintool: Ergebnis H1 (MK 13.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call. 10.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 - Aluflexpack: Ergebnis H1 (nachbörslich) GV: Klingelnberg WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Geberit: CFRA senkt auf 540 (575) Fr. - Hold Barclays senkt auf 460 (480) Fr. - Equal Weight Berenberg senkt auf 450 (703) Fr. - Hold Vontobel senkt auf 530 (570) Fr. - Hold ODDO BHF SCA senkt auf 448 (480) Fr. - Underperform Société Générale erhöht auf Buy (Hold) - Ziel 575 Fr. Kepler Cheuvreux erhöht auf Hold (Reduce) Kepler Cheuvreux senkt auf 485 (500) Fr. - Swiss Life: Credit Suisse erhöht auf 505 (485) Fr. - Neutral - BCV: Vontobel erhöht auf 80 (77) Fr. - Hold - Emmi: Baader Helvea senkt auf 920 (990) Fr. - Add Vontobel senkt auf 1100 (1240) Fr. - Buy Kepler Cheuvreux senkt auf 1000 (1050) Fr. - Buy - Sensirion: Research Partners senkt auf 140 (150) Fr. - Kaufen - Siegfried: Baader Helvea erhöht auf 1050 (1032) Fr. - Buy Credit Suisse erhöht auf 930 (914) Fr. - Outperform Vontobel erhöht auf 860 (760) Fr. - Hold - Zur Rose: Barclays senkt auf 61 (68) Fr. - Equal Weight Warburg Research senkt auf 149 (154) Fr. - Buy Berenberg senkt auf 70 (135) Fr. - Hold SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (12.54 Uhr) - EUR/CHF: 0,9626 - USD/CHF: 0,9565 - Conf-Future: -35 BP auf 153,16% - SNB: Kassazinssatz: 0,594% (Vortag 0,538%) BÖRSENINDICES (12.54 Uhr) - SMI: +0,23% auf 11'194 Punkte - SLI: -0,01% auf 1'720 Punkte - SPI: +0,15% auf 14'461 Punkte - Dax: -0,85% auf 13'580 Punkte - FTSE: -0,03% auf 7'539 Punkte - CAC 40: -0,58% auf 6'520 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Sonova (+2,3%) - Roche (+1,1%) - Temenos (+1,1%) - Kühne+Nagel (+0,8%) - Novartis (+0,8%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - AMS Osram (-2,2%) - UBS (-2,0%) - Credit Suisse (-1,9%) - Logitech (-1,7%) - Swiss Life (-1,5%) Auffällige Bewegungen im Gesamtmarkt: - U-blox (+15,4%) - Evolva (+4,2%) - IVF Hartmann (+3,7%) - Molecular Partners (+3,1%) - Von Roll (+2,6%) - LGT Bank (+2,4%) - Mobilezone (+2,4%) - Polypeptide (-15,6%) - Crealogix (-9,5%) - Skan (-8,2%) - Santhera (-7,1%) - Siegfried (-6,8%) - Obseva (-5,9%) - Bachem (-4,9%)

awp-robot/sw/kw/cg

(AWP)