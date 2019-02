Die Mikron Gruppe eröffnet eine neue Niederlassung in Litauen. Am neuen Standort sollen hauptsächlich Kunden aus der Automobilindustrie mit Baugruppen für Automatisierungslösungen bedient werden, wie der Maschinenbauer am Dienstag mitteilte. Mittelfristig sei der Aufbau von bis zu 50 Stellen geplant.