Millionen-Klage von UBS gegen Leipziger Wasserwerke endgültig abgewiesen

Ein Rechtsstreit um rund 500 Millionen Euro zwischen den Leipziger Wasserwerken und der Grossbank UBS ist endgültig zugunsten von Leipzig entschieden. Das höchste britische Gericht, der Supreme Court, wies am Dienstag einen Antrag von UBS ab, in dem Fall nochmals eine Berufung zuzulassen. Das bestätigte ein Sprecherin des Gerichts auf Anfrage in London. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" (online) darüber berichtet.