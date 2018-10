Mobimo ernennt Daniel Ducrey zum neuen Firmenchef

Der neue Chef des Immobilienunternehmen Mobimo heisst Daniel Ducrey. Er wird im April 2019 auf Christoph Caviezel folgen, der wie bereits angekündigt, in den Verwaltungsrat wechseln wird. Daniel Ducrey werde Anfang März zu Mobimo stossen und sich in seine neue Aufgabe einarbeiten, teilte die Firma am Donnerstagabend mit. Die CEO-Funktion werde er am Tag nach der Generalversammlung vom 2. April 2019 übernehmen.