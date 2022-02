Mobimo-Kreditrating von "Mid BBB stable" durch CS bestätigt

Die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2021 seien gut ausgefallen, schreibt die Bank in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das Portfolio sei mit einem hohen Anteil an Wohnimmobilien (33,4% der Mieteinnahmen) gut diversifiziert. Dies sorge für eine gewisse Stabilität. Andererseits sei der Anteil des Einzelhandels (mit 9,4%) und der Hotels (9,7%) relativ hoch. Dies könnte die Mieten etwas unter Druck setzen. Ausserdem erlebe der Büromarkt strukturelle Veränderungen hin zu mehr Homeoffice.

Der Gesamtwert des Portfolios sei im Einklang mit der Nettoverschuldung gestiegen. Die Projektpipeline sei weiterhin gut gefüllt. Doch darunter hätten die Kreditkennzahlen gelitten und liessen eigentlich nur sehr wenig Spielraum für das aktuelle Rating. Da das Unternehmen kaum Immobilien in grösserem Umfang veräussern dürfte, scheine mittelfristig eine Kapitalerhöhung als wahrscheinliche Option, um den Druck auf die Kreditkennzahlen und das Rating zu verringern.

pre/rw

(AWP)