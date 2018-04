Moody's bescheinigt der Stadt Bern solidere Finanzen - Hochstufung auf 'Aa1'

Die Verbesserung um eine Stufe sei unter anderem auf den in den letzten Jahren gesunkenen Zinsbelastungsanteil und ein verbessertes Verhältnis zwischen Schuldenniveau und laufendem Ertrag zurückzuführen, teilte Moody's in der Nacht auf Dienstag mit. Mit dem höheren Rating dürfte die Stadt fremdes Geld am Geld- und Kapitalmarkt zu besseren Konditionen erhalten, stellt derweil die Stadtberner Finanzdirektion fest.

Konkret für das bessere Rating verantwortlich sei etwa die Reduktion des Zinsbelastungsanteils von 2,5 auf 1,35 Prozent innerhalb der letzten vier Jahre. Zudem sei der Schuldenstand in Prozent des laufenden Ertrags von 112 Prozent im Jahr 2014 auf noch 95,7 Prozent im letzten Jahr reduziert worden. Zudem weise die Stadt über die letzten vier Jahre grössere Budgetüberschüsse aus.

Die Stadt plant laut eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren Investitionen in der Höhe von rund 650 Millionen Franken. Der damit prognostizierte Schuldenanstieg auf 110 Prozent des laufenden Ertrags gefährde das neue Rating nicht, solange die Stadt auch in Zukunft solide Rechnungsüberschüsse erziele, heisst es in der Mitteilung.

ra/

(AWP)