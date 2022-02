Die Ratingagentur Moody's hat das Kreditrating der Salt-Muttergesellschaft Matterhorn Telecom Holding mit "B2" und den Ausblick mit "stabil" bekräftigt. In diesem Rating widerspiegle sich die gute Geschäftsdynamik der Gesellschaft mit den guten Wachstumsaussichten, begründet Moody's in einem am Montagabend veröffentlichten Bericht.