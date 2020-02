Moody's erhöht Ausblick für Roche-Kreditrating auf positiv von stabil

Das weitere Wachstum bei den in den vergangenen Jahren lancierten Produktneuheiten dürften den Rückgang bei den durch auslaufende Patente und Biosimilars unter Druck geratenen Mitteln mehr als ausgleichen, schreibt die Ratingagentur am Donnerstag. Bei den Medikamenten Rituxan, Herceptin und Avastin wird in den kommenden 24 Monaten mit einem Rückgang um rund 6 Milliarden Franken gerechnet. Wachstum dürften demgegenüber Ocrevus, Perjeta, Tecentriq, Hemlibra, Kadcyla und Gazyva erzielen. Insgesamt wird mit einem Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich gerechnet.

