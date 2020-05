Grund für den neuen Ausblick sei die sinkende Wahrscheinlichkeit, dass sich das Finanzprofil in den nächsten 12-18 Monaten wesentlich verbessere, teilte Moody's am Dienstagabend mit. Die aktuelle Krise werde sich in diesem Jahr negativ auf den Gewinn und die Cashflow-Generierung auswirken.

Auch die Aussicht auf die Auszahlung einer Sonderdividende von rund einer Milliarde Franken dämpfe die Aussichten auf ein höheres Rating, hiess es weiter.

ra/

(AWP)