Moody's hat Alcon in einer Ersteinstufung das Emittentenrating von "Baa2" erteilt. Der Ausblick lautet "stabil", wie Moody's am Freitag mitteilte. Der Pharmakonzern Novartis plant, seine Augenheilsparte noch im ersten Halbjahr 2019 an die Börse zu bringen. Laut der Ratingagentur spiegelt das nun erteilte Rating die führende Positionen Alcons bei Augenpflegeprodukten sowie die soliden Kreditkennzahlen des Unternehmens wider.