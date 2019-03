Moody's hat UBS Europe SE ein definitives Einlagen- und Emittentenrating von "Aa3" erteilt. Das Kurzfristrating lautet "P-1" und der Ausblick jeweils "stabil". Damit hat die Ratingagentur am Freitag ihre provisorische Einschätzung vom Juni 2018 bestätigt. Die UBS plant, ihr gesamtes Geschäft der englischen Einheit an die in Frankfurt beheimatete Europa-Bank übertragen.