UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aryzta 16/17: EBITA-EBITA-Marge neu bei 9-10% gesehen - Umsatz -2% bis +1% Gewinn pro Aktie rund 20% unter Vorjahr erwartet Umsatzwachstum in Nordamerika im Q2 unter Q1 Aktuelle Performance kommt unerwartet und ist "extrem enttäuschend" VR überprüft die Investment-Strategie - Roche: FDA erteilt Priority Review für Zusatzantrag zu Actemra/RoActemra - Aevis Victoria laciert Übernahmeangebot für Lifewatch Aevis Victoria offeriert 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar Aevis Victoria: Es besteht keine Transaktionsvereinbarung mit Lifewatch - Huber+Suhner 2016: Umsatz 737 Mio CHF (AWP-Konsens: 740 Mio) Auftragseingang 747 Mio CHF (AWP-Konsens: 745 Mio) Zielband für EBIT-Marge "oberes Ende von 6-9%" bestätigt - Tornos 2016: Umsatz 136,2 Mio CHF (VJ 164,0 Mio) Bestellungseingang 133,5 Mio CHF (VJ 160,0 Mio) Negatives EBIT und Ergebnis im tieferen einstelligen Mio-Bereich - ZGKB 2016: Geschäftserfolg 100,5 Mio CHF (VJ 94,1 Mio) Reingewinn 61,5 Mio CHF (VJ 61,5 Mio) Dividende von 175 CHF (VJ 175 CHF) 2017: Erwarten Fortsetzung der kontinuierlichen Entwicklung der Vorjahre - Charles Vögele verkauft Grossteil des Filialnetzes in Deutschland - Banque Profil de Gestion: Jahresergebnis 2016 über 2015 erwartet - DKSH übernimmt Medizintechnikdistributor in Kambodscha - Gategroup: SIX genehmigt Antrag auf Dekotierung - Termin noch offen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Repower nimmt über zwei Schuldscheindarlehen insgesamt 50 Mio EUR auf - UBP 2016: Reingewinn 176,4 Mio CHF (VJ 25,2 Mio) Verwaltete Kundengelder +7,6% auf 118,3 Mrd CHF - Hilti 2016: Umsatz +5,7% auf 4,6 Mrd CHF BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: UBS FM erhöht Anteil auf 5,13% - Cicor: Erika Gideon-Wyler meldet Anteil von unter 3% - Logitech: Invesco mit Anteil von 2,981% wieder unter der Melde-Schwelle - Lonza: BlackRock meldet höheren Anteil von 10,6% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Zuger KB: BMK 2016 Mittwoch: - Lonza: Ergebnis + BMK 2016 - Novartis: Ergebnis + BMK 2016 - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen Q1 2016/17 - Titlisbahnen: Ergebnis 2015/16 - Logitech: Ergebnis Q3 Donnerstag: - Berner KB: Ergebnis + BMK 2016 - Santhera: Eckwerte 2016 - Starrag: Umsatz 2016 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/17 (10.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe (15.45 Uhr) Verkauf bestehender Häuser (16.00 Uhr) - CH: UBS-Konsumindikator Dezember (Mittwoch) CS-ZEW Index (Mittwoch) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02. - Suspendiert vom Handel: Accu (seit 3.1. bis auf weiteres) - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4., Nachfrist 27.4.-11.5.) - Dekotierungen: - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 30.1.: Aryzta (0,5731 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0727 - USD/CHF: 0,9987 - Conf-Future: +36 BP auf 161,49% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,09% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,23% auf 8'248 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,56% auf 8'229 Punkte - SLI (Montag): -0,41% auf 1'313 Punkte - SPI (Montag): -0,48% auf 9'002 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,14% auf 19'800 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,04% auf 5'553 Punkte - Dax (Montag): -0,73% auf 11'546 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,55% auf 18'788 Punkte STIMMUNG - Trump-Entscheidungen im Blick - Aryzta enttäuscht

(AWP)