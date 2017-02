UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q4: Umsatz 9,00 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,90 Mrd) Auftragseingang 8,28 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,11 Mrd) EBITA 1'057 Mio USD (AWP-Konsens: 1'076 Mio) Reingewinn 489 Mio USD (AWP-Konsens: 539 Mio) 2016: Dividende 0,76 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 0,765; VJ 0,74 CHF) Ausblick: Kurzfristig durchwachsenes Szenario mit anhaltenden Unsicherheiten 2017 wird für den Konzern ein Übergangsjahr Ölpreis und Währungen werden Ergebnis voraussichtlich beeinflussen Langfristige Aussichten sind attraktiv Kostensenkungs- und Work-Capital-Programm machen Fortschritte White-Collar-Programm auf Kurs für Ziel von 1,3 Mrd bis Ende 2017 Restrukturierungskosten für WCP-Programm rund 200 Mio niedriger CEO: Halten an Zielen trotz 'Übergangsjahr' fest - Syngenta 2016: Umsatz 12,8 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,83 Mrd) EBITDA 2'659 Mio USD (AWP-Konsens: 2'595 Mio) Reingewinn 1'1178 Mio USD (AWP-Konsens: 1'238 Mio) Gewinn pro Aktie bereinigt 17,03 USD (AWP-Konsens: 16,32 USD) Dividendenverzicht beantragt 2017: Umsatzplus in LW im niedrigen einstelligen Bereich Verbesserte EBITDA-Marge und starker Free Cashflow erwartet zu ChemChina: Abschluss der Übernahme durch ChemChina in Q2 2017 erwartet Eingabe bei FTC enthielt auch Vorschläge für Abhilfemassnahmen Zuversichtlich für Abschluss der Transaktion Deutliche Fortschritte bei Einholung der Genehmigungen erzielt CEO zu AWP: Wahrscheinlichkeit "sehr hoch", dass Chemchina-Deal durchgeht Rechnen mit FTC-Entscheidung noch vor jener der EU-Kommission - Swisscom 2016: Umsatz 11,64 Mrd CHF (AWP-Konsens: 11,65 Mrd) EBITDA 4,29 Mrd CHF (AWP-Konsens: 4,26 Mrd) Reingewinn 1,60 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,52 Mrd) Dividende von 22 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 22 CHF, VJ 22 CHF) 2017: Umsatz von rund 11,6 Mrd CHF angestrebt EBITDA von rund 4,2 Mrd CHF angestrebt Dividende von 22 CHF/Aktie für 2017 angestrebt Kostensenkungsziel von 300 Mio bis in Jahr 2020 Swisscom plant in der Schweiz Abbau von rund 500 Stellen - Roche erhält Zulassung für Alecensa gegen Lungenkrebs in der Schweiz - Kuehne+Nagel lanciert Versandlösung KN Packaging - Richemont: Yoox Net-a-Porter steigert Umsatz im Jahr 2016 markant - Vontobel 2016: Betriebsertrag 1'081,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'026,6 Mio) Konzernergebnis 264,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 249,3 Mio) Dividende 2,00 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 1,96; VJ 1,85 CHF) Netto-Neugeld bereinigt +5,1 Mrd / Quality Growth -15,7 Mrd AuM von 138,5 Mrd CHF (AWP-Konsens: 142,4 Mrd) Betreute Kundenvermögen von 155,3 Mrd CHF (VJ 147,8 Mrd) 2017: Erwarten kein einfaches Jahr - halten an Kurs fest Neue Ziele bis 2020 werden im August vorgestellt Rückstellung für Steuerstreit mit Deutschland von 15,9 Mio CHF CEO/CFO an Call: Investieren 2017 weiter - auch wenn Profitwachstum abflacht Sind zufrieden mit Jahresstart im Januar 2017 Sind weiterhin offen für Übernahmen Diskussionen mit deutschen Steuerbehörden sind fortgeschritten Erwarten für Vescore 2017 Integrationskosten von 7-9 Mio CHF - Bank Coop 2016: Geschäftserfolg 78,0 Mio CHF (VJ 77,8 Mio) Jahresgewinn 45,7 Mio CHF (VJ 44,6 Mio) Dividende von 1,80 CHF pro Aktie (VJ 1,80) vorgeschlagen 2017: Umfeld im Kerngeschäft dürfte anspruchsvoll bleiben - GLKB 2016: Reingewinn 17,5 Mio CHF (VJ 20,0 Mio) Geschäftserfolg 19,9 Mio CHF (VJ 17,8 Mio) Dividende von 0,80 CHF je Namenaktie (VJ 0,70 CHF) - Lastminute.com will Gartour übernehmen - Umsatz rund 35 Mio EUR - Kuros erhält ISO-Zertifizierung für chirurgische Dichtungsstoffe - Energiedienst nominiert Dominique Candrian als neuen VR-Präsident NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swiss Re: BlackRock senkt Anteil auf 4,96% - DKSH: George Loening erhöht Anteil auf 5,0498% - BKW: E.ON senkt Erwerbs- und Veräusserungspositionen auf jeweils 2,7% - Valora: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,97% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: BMK 2016 - Syngenta: BMK 2016 - Swisscom: BMK 2016 - Bank Coop: BMK 2016 - Bank Vontobel: BMK 2016 Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis + BMK 2016 - Belimo: Ergebnis 2016 - Leonteq: Ergebnis + BMK 2016 - Molecular Partners: Ergebnis + BMK 2016 Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2016 - Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2016 - Mobimo: Ergebnis + BMK 2016 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturumfragen vom Januar (10.00) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15) - US: Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30) - CH: Arbeitsmarktdaten Januar 2017 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4., Nachfrist 27.4.-11.5.) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar (Angebotsfrist voraussichtlich 3. - 30. März 2017) - Lifewatch: Aevis Viotoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist 7. März bis 3. April 2017) - Dekotierungen: - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant) - R&D NewCo (Actelion R&D) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.2.: Alpine Select (3,00 CHF ao Div.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0652 - USD/CHF: 1,09988 - Conf-Future: -2 BP auf 161,35% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,11% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,09% auf 8'378 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,47% auf 8'370 Punkte - SLI (Dienstag): +0,41% auf 1'330 Punkte - SPI (Dienstag): +0,54% auf 9'162 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,19% auf 20'090 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,19% auf 5'674 Punkte - Dax (Dienstag): +0,34% auf 11'549 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,51% auf 19'008 Punkte STIMMUNG - auf Richtungssuche

