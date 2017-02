UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS verkauft Fondsverwaltung-Services in Luxemburg und CH an Northern Trust - Roche: Positive Daten aus Phase-II-Studie zu Tecentriq-Avastin Kombination - ABB vereinbart Kooperation mit DigiValet bei Gebäudeautomation - Basilea 2016: Betriebsertrag 66,0 Mio CHF (VJ 52,8 Mio) EBIT -43,9 Mio CHF (VJ -61,5 Mio) Flüssige Mittel von 289 Mio CHF (30.6.: 311 Mio; 2015: 365 Mio) - Burckhardt Compression führt Kurzarbeit in Winterthur ein Bestellungseingang Systems Division deutlich tiefer als in Vorjahren Entwicklung Service-Geschäft weiterhin erfreulich - Aevis veröffentlicht Angebotsprospekt für Lifewatch Tauschangebot bewertet LifeWatch-Aktie zwischen 12,40 und 13,60 CHF - Also: Free Float steigt auf 48,7% - Schindler-Anteil sinkt auf cf (AWP)