UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält EU-Zulassung für Alecensa bei bestimmter Form von Lungenkrebs - Oerlikon schliesst Forschungspartnerschaft mit TU München und Skoltech - BCV ernennt Maya Moors zur Head Wholesale & Fund Distribution - Walter Meier und die Tobler Haustechnik schliessen sich zusammen CEO Walter Kaufmann wird auch neues Unternehmen leiten Kapitalerhöhung geplant - 4,71 Mio neue Aktien Zusatzzahlung von 117,8 Mio CHF an Tobler-Besitzer Wolseley - Walter Meier 2016: Umsatz 239,6 Mio CHF (VJ 240,7 Mio) Reingewinn 14,7 Mio CHF (VJ 7,4 Mio) Unveränderte Dividende von 2,00 CHF je Aktie 2017: Stabile Entwicklung auf Vorjahresniveau erwartet Integrationskosten im tiefen 2-stell. Mio-Bereich - Bank Linth 2016: Geschäftserfolg 21,1 Mio CHF (VJ 25,3 Mio) Jahresgewinn 20,1 Mio CHF (VJ 20,5 Mio) Dividende von 8 CHF je Aktie vorgeschlagen (VJ 8 CHF) 2017: Ergebnis in bewegtem Umfeld im "üblichen Rahmen" erwartet - TKB 2016: Geschäftserfolg 168,5 Mio CHF (VJ 149,0 Mio) Reingewinn 125,9 Mio CHF (VJ 122,4 Mio) Dividende von 2,75 CHF pro Partizipationsschein (VJ 2,75 CHF) 2017: Rechnen mit stabilem Geschäftsgang Tieferer Geschäftserfolg erwartet - Kudelski-Tochter Conax erhält Auftrag in Colorado - Kudelski und Twitter wollen Zusammenarbeit ausbauen - Wisekey baut Patentportfolio für Anwendungen auf der Vertical Platform aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: BlackRock erhöht Anteil auf 3,02% - Also: Schindler senkt Erwerbspositionen auf 4,99% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Bank Linth: BMK 2016 - Thurgauer KB: BMK 2016 - Walter Meier: BMK 2016 Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis + BMK 2016 - Bell: Ergebnis + BMK 2016 - Also: Ergebnis + BMK 2016 - Basler KB: Ergebnis + BMK 2016 - Cembra Money Bank: Ergebnis + BMK 2016 - Implenia: Ergebnis + BMK 2016 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe + Dienste 02/17 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 (10.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (15.45 Uhr) - CH: CS-CFA Index Februar (Mittwoch) BFS Produktions-, Auftrags-/Umsatzstatistik 2. Sektor Q4 2016 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Januar 18,1 Mrd CHF (real +2,3%, nominal +5,3%) Importe Januar 13,4 Mrd CHF (real -6,8%, nominal -1,2%) Handelsbilanzüberschuss Januar bei 4,7 Mrd CHF Uhrenexporte Januar bei 1,43 Mrd CHF (real -7,7%, nom. -6,2%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 2.3.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4.2017, Nachfrist 27.4.-11.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar (Angebotsfrist voraussichtlich 3.-30.3.2017) - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist 7.3.-3.4.2017) - Dekotierungen: - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant) - R&D NewCo (Actelion R&D) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0639 - USD/CHF: 1,0060 - Conf-Future: +11 BP auf 162,46% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,14% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,21% auf 8'532 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): 0,09% auf 8'515 Punkte - SLI (Montag): 0,46% auf 1'354 Punkte - SPI (Montag): 0,19% auf 9'326 Punkte - Dow Jones (Montag): wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): wegen Feiertag geschlossen - Dax (Montag): 0,60% auf 11'828 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,68% auf 19'381 Punkte STIMMUNG - anhaltend "bullish"

cf

(AWP)