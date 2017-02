UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza und Sanofi investieren knapp 300 Mio CHF in neues Werk in Visp - Roche erhält Zulassung in Taiwan für Alecensa bei ALK-Lungenkrebs - Zehnder profitiert 2016 operativ von Liegenschaftenverkauf 2016: Positiver Einmaleffekt auf EBIT von 40,3 Mio EUR Reingewinn 28,1 Mio EUR Dividende von 0,95 CHF/Aktie vorgeschlagen (VJ Verzicht) 2017: Relevante Märkte bleiben im laufenden Jahr anspruchsvoll - Addex: Produktkandidat ADX71149 gegen Epilepsie in Fachzeitschrift erwähnt - Also übernimmt niederländischen Distributor Five 4 U - Basilea schlägt Nicole Onetto als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor - Datacolor mit Änderungen in der Konzernorganisation - GAM-Aktionär RBR schlägt eigene Kandidaten für VR vor - Kuros erhält FDA-Freigabe zur Kommerzialisierung von MagnetOs in den USA NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: BlackRock erhöht Anteil auf 3,05% - Sonova: Blackrock baut Anteil auf 4,97% ab - Zurich Insurance: Blackrock erhöht Anteil leicht auf 5,02% - Allreal: BlackRock baut Anteil auf 2,99% ab - Partners Group: MS erhöht Anteil auf 15,75%; Gruppe Gantner meldet 14,99/14,99 - Schaffner: UBS baut Anteil auf 7,4% ab - Mirabaud meldet Anteil von 4,56% - Walter Meier: Diverse Beteligungsmeldungen im Zshg. mit Wolseley-Transaktion PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Oerlikon: Ergebnis + BMK 2016 - Allreal: Ergebnis + BMK 2016 - Georg Fischer: Ergebnis + BMK 2016 - Orior: Ergebnis 2016 (Conf. Call 11.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis + BMK 2016 - Arbonia/Looser: Ergebnis + BMK 2016 - BCGE: Ergebnis + BMK 2016 - Bellevue: Ergebnis + BMK 2016 - Valora: Ergebnis + BMK 2016 - IVF Hartmann: Ergebnis 2016 - Novartis: GV Mittwoch: - Kühne + Nagel: Ergebnis + BMK 2016 - Sulzer: Ergebnis + BMK 2016 - Intershop: Ergebnis + BMK 2016 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Beschäftigungsbarometer im 4. Quartal 2016 (09.15 Uhr) SNB Referat Fritz Zurbrügg, World Banknote Summit, Basel (13.30 Uhr) - EU: EZB Geldmenge M3 Januar 2017 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Februar 2017 (endgültig; 11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen Februar 2017 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter Januar 2017 (vorläufig; 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Januar 2017 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Dienstag) UBS-Konsumindikator Januar (Mittwoch) Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2017 (Mittwoch) BWO Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 28.4.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4.2017, Nachfrist 27.4.-11.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar (Angebotsfrist voraussichtlich 3.-30.3.2017) - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist 7.3.-10.4.2017) - Dekotierungen: - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017) - R&D NewCo (Actelion R&D) EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.3.: BLKB (35,00 CHF) per 2.3.: Novartis (2,75 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0650 - USD/CHF: 1,0077 - Conf-Future: +64 BP auf 163,14% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,20% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,23% auf 8'545 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,51% auf 8'526 Punkte - SLI (Freitag): -0,67% auf 1'348 Punkte - SPI (Freitag): -0,53% auf 9'335 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,05% auf 20'822 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,17% auf 5'845 Punkte - Dax (Freitag): -1,20% auf 11'804 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,91% auf 19'107 Punkte STIMMUNG - Ruhiger Montagshandel mit Zurückhaltung erwartet

