UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé beschliesst Aktienrückkaufprogramm von bis zu 20 Mrd CHF bis 2020 skizziert künftiges Wertschöpfungsmodell Investitionsausgaben künftig auf Wachstumsbereiche fokussiert Nettoverschuldung im Verhältnis zu EBITDA von etwa 1,5 in 2020 erwartet nachhaltige Dividendenpraxis wird beibehalten Nestlé-Beteiligung L'Oreal verkauft The Body Shop an Natura Cosmesticos - Baloise übernimmt digitale Umzugsplattform MOVU - kein Preis - AMS reicht GV-Beschluss nach - Aktionäre geben grünes Licht für Aktienrückkauf - BKW beruft Roland Küpfer in Konzernleitung als Leiter Geschäftsbereich Netze - Kudelski schliesst Lizenzvereinbarung mit Turner Broadcasting System - Luzerner Kantonalbank geniesst weiter Unterstützung des Kantons Luzern NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Harris Associates erhöht Anteil auf 5,01% - DKSH: George Loening erhöht Anteil auf 3,01% - Cicor: Quaro Capital senkt Anteil auf 9,9% - Interroll: Swisscanto senkt Anteil unter 3% - Castle Alternative erhöht Eigenanteil auf 10,004% - Partners Group: Morgan Stanley meldet leicht höheren Anteil von 15,66% - Wisekey hält eigene Veräusserungspos. von 47%; Inside Secure mit Anteil 4,125% - Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,22% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - SHL: aoGV zu Wahl von externen Verwaltungsräten - Ypsomed: GV Donnerstag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 2016/17 - GV: Lem Freitag: - GV: 5EL, Swissmetal WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Juni (10.00 Uhr) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) - US: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält Rede in Canberra (9.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 05/17 (vorläufig; 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 05/17 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: UBS-Konsumindikator steigt im Mai auf 1,39 Punkte von 1,34 Pkte im April SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.) - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Zur Rose (am oder um 6.7.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: HBM (5,80 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0908 - USD/CHF: 0,9591 - Conf-Future: -56 BP auf 163,89% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,15% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,02% auf 9'071 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,53% auf 9'073 Punkte - SLI (Dienstag): -0,33% auf 1'423 Punkte - SPI (Dienstag): -0,58% auf 10'298 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,46% auf 21'311 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,61% auf 6'147 Punkte - Dax (Dienstag): -0,78% auf 12'671 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,47% auf 20'130 Punkte STIMMUNG - Wenig verändert - Nestlé stützen

hr/tp

(AWP)