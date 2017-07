UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: EU genehmigt Übernahme von Bernecker + Rainer in Österreich - Kühne+Nagel erweitert Logistik-Kontrollzentrum in Polen - Roche lanciert Cobas-Test für HIV-1/HIV-2 in Ländern mit CE-Kennzeichnung eröffnet in einem bayerischen Werk Ausbildungszentrum für Biotech-Berufe - Airopack führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch - Erlöst etwa 12,7 Mio CHF - Also verkleinert Konzernleitung - Ascom erhält Auftrag von deutscher Swyx - Volumen 1,1 Mio CHF - BKB muss Staatsgarantie von 2017 bis 2020 jährlich mit 8,8 Mio CHF abgelten - CPH vereinheitlicht Marktauftritt in den Bereichen Chemie und Verpackung - Swiss Finance & Property Group ernennt Nicolas Di Maggio zum neuem CIO - SPS übernimmt Wohn- und Pflegezentrum La Gottaz von Boas-Yakhin - Syngenta: Zwei Konzernleitungsmitglieder verlassen Firma NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Börse SIX startet neuen nicht-gekappten Aktienindex SPI 20 mit SMI-Titeln BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock senkt auf 2,97% - Airopack: AMG Substanzwerte Schweiz erhöht auf 5,504% - Edmond Rothschild: Gruppe Rothschild Holding hält weiter 9,44% - Idorsia meldet eigene Veräusserungspositionen von 26,18% - LifeWatch: Himalaya, Widecast und Martin Eberhard unter 3% - Siegfried: Norges Bank senkt Anteil auf 2,86% - Temenos: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,76% PRESSE MITTWOCH - Landis+Gyr-CEO: Realisierung von Smart Grids wird Wachstum befeuern (FuW) - Wisekey-CEO: Schweiz arbeitet noch an Cybersecurity-Strategie (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine vorhanden Donnerstag: - Zur Rose Group AG: Erster Handelstag an der SIX (erwartet) Freitag: - GV: Dottikon WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Dienste 06/17 (09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 06/17 (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 05/17 (11.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 06/17 (10.30 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 05/17 (16.00 Uhr) Fed Sitzungsprotokoll 13./14.6 (20.00 Uhr) - CH: BFS: Beherbergungsstatistik Mai 2017 (Donnerstag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2017 (Donnerstag) SNB: Devisenreserven per Ende Juni 2017 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Zahl der Firmenkonkurse im ersten Semester um 4,3% höher als im Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Zur Rose (am 6.7., Bookbuilding-Periode bis 4.7.) - Landis+Gyr im dritten Quartal 2017 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Kardex (3,30 CHF) per 11.7.: Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9645 - Conf-Future: -19 BP auf 162,06% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,01% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,27% auf 8'947 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,43% auf 8'971 Punkte - SLI (Dienstag): -0,31% auf 1'420 Punkte - SPI (Dienstag): -0,44% auf 10'189 Punkte - Dow Jones (Dienstag): Wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Dienstag): Wegen Feiertag geschlossen - Dax (Dienstag): -0,31% auf 12'437 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,25% auf 20'082 Punkte STIMMUNG - Mangel an Impulsen - Wenig Bewegung erwartet - Schwergewicht Novartis nach CS-Ratingsenkung tiefer gesehen

rw/

(AWP)