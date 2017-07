UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor meldet Studien mit Ferinject zum Einsatz bei Herzversagen & Eisenmangel - Weko erlässt gg UPC keine vorsorglichen Massnahmen wegen Eishockey-TV-Rechten Swisscom lässt Weiterzug an Bundesverwaltungsgericht offen - UBS und HSBC zahlen je 14 Mio USD wegen Zinsmanipulationen - Landis+Gyr: Kotierung an der SIX voraussichtlich am 21. Juli 2017 Preisspanne für das geplante IPO bei 70 bis 82 CHF impliziert Marktkapitalisierung von 2,1 - 2,4 Mrd CHF Toshiba und INCJ veräussern 100% der Anteile Free Float von 100% erwartet, keine Mehrzuteilungsoption - Logitech übernimmt für 85 Mio USD Astro Gaming - Zehnder nimmt Produktion in der Türkei wieder auf - Baubeginn neue Fabrik - Peach Property sichert sich Kredit über bis zu 60 Mio EUR für Portfolioausbau - Banque Profil de Gestion erwartet im Halbjahr Ergebnisse über dem Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Julius Bär: Wellington Management Group reduziert Anteil auf 4,94% - Idorsia: John Paulson senkt Anteil auf 2,9% - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 5,23% - Temenos meldet Eigenanteil von 0,96%/5,04% - Meyer Burger: Dan Och erhöht Anteil Veräusserungspositionen auf 3,08% - LifeWatch: BioTelemetry hält Anteil von 96,67% BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE MITTWOCH - Syngenta will Saatgutumsatz verdoppeln Interesse an Bayer/Monsanto-Sparten (Handelsblatt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2017 (nachbörslich) Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte 2016/17 - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Partners Group: AuM H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis H1 Freitag: - Ems-Chemie Ergebnis und MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - GB: Arbeitslosenzahlen Juni 2017 (10.30 Uhr) - EU: Industrieproduktion Mai 2017 (11.00 Uhr) - US: Statement Fed-Chefin Janet Yellen zur Anhörung vor Kongress (14.30 Uhr) Anhörung Fed-Chefin Janet Yellen zum Halbjahresbericht des Fed (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2017 (Donnerstag) UBS Outlook Schweiz (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. SMI: Keine Anpassungen SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli SMIM: Galenica ersetzen Sulzer - Laufende Übernahmeangebote: - Lifewatch: Vollzug per HEUTE geplant - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017) - IPO/Neukotierung an SIX: - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.7.: PEH (3,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1053 - USD/CHF: 0,9634 - Conf-Future: -15 BP auf 161,21% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,05% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,05% auf 8'879 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,78% auf 8'874 Punkte - SLI (Dienstag): -0,72% auf 1'411 Punkte - SPI (Dienstag): -0,73% auf 10'099 Punkte - Dow Jones (Dienstag): unv. bei 21'409 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,27% auf 6'193 Punkte - Dax (Dienstag): -0,07% auf 12'437 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,48% auf 20'098 Punkte STIMMUNG - Erholungstendenz nach schwachem Vortag - freundliche US-Vorgaben

mk/cf

(AWP)