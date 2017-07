UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q2: Umsatz 8,45 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,54 Mrd) Auftragseingang 8,35 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,25 Mrd) EBITA 1'042 Mio USD (AWP-Konsens: 1'103 Mio) Reingewinn 525 Mio USD (AWP-Konsens: 597 Mio) ABB sieht 2017 weiter als Übergangsjahr CEO im Conference Call: - Erwarten anhaltendes Order-Momentum im zweiten Semester - Bestellungsbestand sollte wieder steigen und Umsatz stützen - Werden weiter an Kostenverbesserungen arbeiten - Givaudan H1: Umsatz 2'483 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'505 Mio) EBITDA 597 Mio CHF (AWP-Konsens: 591 Mio) Reingewinn 384 Mio CHF (AWP-Konsens: 367 Mio) Mittelfristziele zu organ. Wachstum, FCF-Rendite etc. bestätigt - Ex-CS-Bankerin bekennt sich in USA wegen Steuervergehen schuldig - Bei Clariant erhöhen oppositionelle Aktionäre um White Tale Anteil auf 10,06% - Sprecher: Beteiligungserhöhung von White Tale hat uns nicht überrascht Treiben Austausch weiter voran - sind zuversichtlich - Bank Cler H1: Geschäftsertrag 123,3 Mio CHF (VJ 120,9 Mio) Geschäftserfolg 23,2 Mio CHF (VJ 31,4 Mio) Reingewinn 18,8 Mio CHF (VJ 23,5 Mio) 2017: Investitionen werden sich in Gewinnzahlen niederschlagen - Leonteq H1: Betriebsertrag 100,2 Mio CHF (VJ 119,3 Mio) Transaktionsvolumen 10,5 Mrd CHF (VJ 8,3 Mrd) Reinergebnis 1,2 Mio CHF (VJ 37,2 Mio) 2017: Erwarten steigende Profitabilität im H2 VR-Präsident Vincenz tritt auf nächstmöglichen Zeitpunkt zurück Patrik Gisel scheidet aus Verwaltungsrat aus - Panalpina Q2: Nettoumsatz 1'354 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'317 Mio) Bruttogewinn 340,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 355,0 Mio) EBIT 25,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 27,8 Mio) Reingewinn 17,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 19,7 Mio) Zuversichtlich Profitabilität/Einheit zur See in H2 zu verbessern Profitabilität in Luftfracht wird in H2 unter Druck bleiben - Rieter H1: Umsatz 415,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 429 Mio) Bestellungseingang 495,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 476 Mio) EBIT 16,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 16,2 Mio) Reingewinn 10,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 10,8 Mio) 2017: Umsatzprognose erhöht - "leicht höherer Umsatz" erwartet EBIT (vor Restrukturierungskosten) leicht unter Vorjahr erwartet - Temenos Q2: Umsatz 174,7 Mio USD (AWP-Konsens: 166,5 Mio) EBIT 48,0 Mio USD (AWP-Konsens: 44,9 Mio) EPS 0,52 USD (AWP-Konsens: 0,49 USD) Lizenzumsatz 72,8 Mio USD (AWP-Konsens: 66,9 Mio) Starker Start ins Q3 - Zuversicht für FY-Guidance CEO/CFO an Call: Alle laufenden Implementations-Prozesse laufen gut Werden im US-Markt weiter investieren Rubik-Integration kommt gut voran Es ist zu früh, um Guidance zu erhöhen - Bellevue Group mit Halbjahresgewinn von knapp 10 Mio CHF - Barry Callebaut übernimmt D'Orsogna Dolciaria - Umsatz 52 Mio EUR - Allreal: Stefan-Martin Dambacher wird neuer Leiter Projektentwicklung - Castle schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und lanciert neues Programm - 5EL: Weitere Verzögerung - Neue Aktien werden erst am 25. Juli kotiert - Meyer Burger erhält Auftrag von LONGi Solar für MAiA EVO-System - Leclanché baut 34 Schnellladestationen entlang des Trans-Kanada Highways - Basilea schliesst Lizenzvereinbarung mit Pfizer für Cresemba offiziell ab - LLB meldet vorläufigen Halbjahresgewinn von 60 Mio CHF NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: White Tale erhöht Beteiligung auf 10,06% - Datacolor: Corisol senkt Anteil unter 3% - Mobimo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,06% - Richemont: Blackrock senkt Anteil auf 2,96% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf Call zu Q2 - Leonteq: Conf Call H1 - Rieter: MK H1 Freitag: - BB Biotech: Ergebnis H1 - Cassiopea: Ergebnis H1 - CPH: Ergebnis H1 - Energiedienst: Ergebnis H1 - LifeWatch: aoGV zu Übernahme durch Bio Telemetry - SFS: Ergebnis H1 Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 + MK - AMS: Ergebnis Q2 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Leistungsbilanz Mai 2017 (10.00) Öffentliches Defizit Q1 2017 (10.00) EZB Zinsentscheid (13.45/PK 14.30) Verbrauchervertrauen Juli 2017 (16.00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30) Philly Fed Index Juli 2017 (14.30) Frühindikatoren Juni 2017 (16.00) WIRTSCHAFTSDATEN - EZV: Importe Juni real +5,2%, nominal +12,9% (arbeitstagbereinigt) Exporte Juni real +3,4%, nominal +6,2% (arbeitstagbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Juni bei 2,81 Mrd CHF (bereinigt 2,7 Mrd) Uhrenexporte Juni real +8,7%, nom. +5,3% (arbeitstagbereinigt) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.): SMI: Keine Anpassungen SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N SMIM: Galenica ersetzen Sulzer - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017) - IPO/Neukotierung an SIX: - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 erwartet (Bookbuilding 12. - 20. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - per HEUTE: Adecco (0,90 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0998 - USD/CHF: 0,9551 - Conf-Future: +23 BP auf 161,99% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,01% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,38% auf 9'059 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,52% auf 9'024 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,433% auf 1'433 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,49% auf 10'278 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,31% auf 21'641 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +64% auf 6'385 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,17% auf 12'452 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,57% auf 20'135 Punkte STIMMUNG - Vorsichtiger Start erwartet

