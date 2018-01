UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche un GE gehen Technologie-Partnerschaft bei digitaler Diagnostik ein - Givaudan ernennt Louie D'Amico zum Präsident der Aromen-Division - Molecular Partners veröffentlicht Studiendaten zu MP0250 - Kuros Biosciences weitet Lizenzabkommen mit Checkmate aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Valiant: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,03% - Helvetia: Blackrock senkt Anteil auf 2,98% - Georg Fischer: BlackRock meldet etwas höheren Anteil von 5,81% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,02% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - UBS: Gespräche über Mehrheitsbeteiligung an IB-Joint-Venture in China (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Sika: Umsatz 2017 - SNB: Ergebnis 2017 (erste Angaben) - Burckhardt Compression: Investorentag Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) Verbrauchervertrauen (11.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz (11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen (11.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Dezember 2017 (Dienstag) SNB Devisenreserven per Ende Dezember 2017 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01. - Neukotierungen: - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1724 - USD/CHF: 0,9760 - Conf-Future: +4 BP auf 160,89% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,106% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,32% auf 9'587 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,50% auf 9'557 Punkte - SLI (Freitag): +0,58% auf 1'552,8 Punkte - SPI (Freitag): +0,58% auf 10'955 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,88% auf 25'296 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,83% auf 7'137 Punkte - Dax (Freitag): +1,15% auf 13'320 Punkte - Nikkei 225: wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - weiterhin freundlich

