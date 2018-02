UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich Insurance kauft Lateinamerika-Geschäft der QBE-Group für 409 Mio USD QBE-Einheit erzielte im Jahr 2017 Bruttoprämien von 790 Mio USD wird in Argentinien zum führenden Versicherer und zur Nr. 3 in Ecuador - Orascom veräussert Nicht-Kernaktiva - Schuldenreduktion um 55,2 Mio CHF - AMS gibt Details zu angekündigter Wandelanleihe bekannt - Bell legt Angebotsprospekt für Hügli vor - Vollzug am 25. Mai erwartet - Hypo Lenzburg schliesst Kooperation mit IGZ in Zofingen - Landis+Gyr hat im Vorjahr Geschäft in Nordamerika ausgebaut - Wisekey lanciert Sicherheitslösungen für mobiles Bezahlen mit Kryptowährungen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech senkt Eigenanteil an Erwerbspositionen auf 4,971% - Mobilezone: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,36% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - SIX-Präsident unterstützt Einführung von "elektronischem Franken" (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis + BMK 2017 - Allreal: Ergebnis + BMK 2017 - Bobst: Ergebnis + BMK 2017 - Arbonia: Ergebnis + BMK 2017 - BCGE: Ergebnis + BMK 2017 - Bellevue: Ergebnis + BMK 2017 - PSP Swiss Property: Ergebnis + BMK 2017 - Basilea: Ergebnis 2017 Mittwoch: - Kühne + Nagel: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - APG SGA: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Sulzer: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Cassiopea: Ergebnis 2017 (Conf. Call 15.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Georg Fischer: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Intershop: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Valora: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Zehnder: Ergebnis 2017 + BMK 2017 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS-Beschäftigungsbarometer Q4 2017 (09.15 Uhr) - EU: Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Coeure beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe "Euro Risk-Free Rates", Frankfurt (11.00 Uhr) Rede EZB Präsident Draghi vor dem Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments, Brüssel (15.00 Uhr) - US: CFNA-Index 01/18 (14.00 Uhr) Neubauverkäufe 01/18 (16.00 Uhr) Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält Rede in Washington (18.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index Februar (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - BLKB (35,00 CHF) per 2.3.: - Barry Callebaut (20 CHF, 7,27 CHF als Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1502 - USD/CHF: 0,9337 - Conf-Future: +50 BP auf 158,63% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,144% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,45% auf 8'988 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,21% auf 8'948 Punkte - SLI (Freitag): -0,16% auf 1'475 Punkte - SPI (Freitag): -0,16% auf 10'306 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,39% auf 25'304 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,77% auf 7'337 Punkte - Dax (Freitag): +0,18% auf 12'484 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,19% auf 22'154 Punkte STIMMUNG - Freundlich infolge sehr guter US-Vorgaben

kw/rw

(AWP)