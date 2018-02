UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 2017: Prämieneinnahmen +6% auf 18,6 Mrd CHF Betriebsgewinn 1'475 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'479 Mio) Reingewinn 1'013 Mio CHF (AWP-Konsens: 997 Mio) EK-Rendite bei 9,3% (VJ 9,6%) - Renditeziel 8-10% Dividende 13,50 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 13,30; VJ 11,00 CHF) Bei allen Zielen zu "Swiss Life 2018" auf Kurs oder voraus CEO an Call: Gespräche mit DoJ sind in frühem Stadium - Keine News 86% der geplanten Einsparungen von 100 Mio umgesetzt - Allreal 2017: Reingewinn exkl. NB 113,3 Mio CHF (VJ 112,2 Mio) EBIT exkl. NB 165,7 Mio CHF (VJ 180,6 Mio) Mietertrag 179,2 Mio CHF (VJ 173,3 Mio) Dividende 6,25 CHF je Aktie (VJ 5,75 CHF) 2018: Operatives Ergebnis leicht über Vorjahr erwartet - Arbonia 2017: EBITDA fortz. Gesch. 120,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 118,2 Mio) EBIT 61,3 Mio CHF (VJ 27,2 Mio) Reingewinn 46,4 Mio CHF (VJ 7,6 Mio) Erneut keine Dividende für 2017 - für 2018 in Aussicht gestellt 2018 org. Wachstum von 3% und EBITDA über 110 Mio CHF erwartet 2019 org. Wachstum 3-5% und EBITDA über 125 Mio CHF erwartet - Basilea 2017: Betriebsertrag Mio 101,5 CHF (VJ 66,0 Mio) EBIT -14,1 Mio CHF (VJ -43.9 Mio) Flüssige Mittel von 310,7 Mio CHF(30.6.: 253 Mio; 2016:289 Mio) 2018: Erweiterung des Onkologie-Progr. erwartet; Stärkung der Pipeline - BCGE 2017: Betriebsergebnis 128,3 Mio CHF (VJ 110,7 Mio) Reingewinn 81,6 Mio CHF (VJ 79,0 Mio) Dividende je Aktie von 2,90 CHF beantragt 2018: Operative Profitabilität auf Vorjahresniveau angestrebt - Bellevue 2017: Geschäftsertrag 98,5 Mio CHF (VJ 71,3 Mio) Operatives Ergebnis 29,3 Mio CHF (VJ 14,5 Mio) Konzernergebnis 21,5 Mio CHF (VJ -0,7 Mio) Wollen durch organische Aktivitäten und Akquisitionen wachsen - Bobst 2017: Umsatz 1,53 Mrd CHF (VJ 1,45 Mrd) EBIT 119 Mio CHF (VJ 103,7 Mio) Reingewinn 106,9 Mio CHF (VJ 84,3 Mio) Dividende von 2,60 CHF je Aktie (VJ 1,70 CHF) 2018: Leichte Steigerung von Umsatz und EBIT erwartet Mittelfristziele zu Umsatz und Marge erhöht - Jungfraubahn 2017: Netto-Verkehrsertrag von 144 Mio CHF (+14,1%) Gewinn von über 40 Mio CHF (VJ 30,9 Mio) erwartet Baubewilligung für V-Bahn-Projekt bis Ende April 2018 erw. - PSP 2017: Liegenschaftsertrag 272,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 271,9 Mio) EBITDA vor NB 242,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 241,7 Mio) EBITDA ohne NB von 235 Mio CHF erwartet, Leerstand 8,5% Dividende 3,40 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 3,36 CHF, VJ 3,35 CHF) 2018: EBITDA ohne NB von 235 Mio CHF erwartet, Leerstand 8,5% - SPS nominiert Barbara Frei-Spreiter und Thomas Studhalter für Verwaltungsrat - AMS hat Nullkupon-Wandelanleihe erfolgreich platziert - Wandelpreis 136,04 EUR - Investis beteiligt sich mit 28,6% an EPFL-Startup Neho - MCH Group: Balz Hösly wird Mitglied der Verwaltungsrates - Medartis gibt Pläne für einen Börsengang an der SIX Swiss Exchange bekannt - Sensirion Holding plant Börsengang an der SIX Swiss Exchange - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock senkt Anteil auf 4,93% - Mobilezone: LB (Swiss) baut Anteil auf 2,99% ab - Santhera: Gruppe Bertarelli (Waypoint) hält noch 8,36% - Sunrise: Norges Bank erhöht auf 3,12%, Blackrock baut ab auf 2,96% - VAT Group: Norges Bank senkt Anteil auf 2,93% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Life: BMK 2017 - Allreal: BMK 2017 - Bobst: BMK 2017 - Arbonia: BMK 2017 - BCGE: BMK 2017 - Bellevue: BMK 2017 - PSP Swiss Property: BMK 2017 Mittwoch: - Kühne + Nagel: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - APG SGA: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Sulzer: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Cassiopea: Ergebnis 2017 (Conf. Call 15.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Georg Fischer: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Intershop: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Valora: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Zehnder: Ergebnis 2017 + BMK 2017 Donnerstag: - Kardex: Ergebnis 2017 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2017 (Conf. Call) - Ascom: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Sunrise: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Adecco: Ergebnis Q4 (Conf Call 09.00/11.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - GAM: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Implenia: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - Newron: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - SPS: Ergebnis 2017 + BMK 2017 - VZ Holding: Ergebnis 2017 (Conf. Call 09.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Geldmenge M3 01/18 (10.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen 02/18 (11.00 Uhr) Konsumentenvertrauen 02/18 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 01/18 (vorläufig) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 01/18 (vorläufig) (14.30 Uhr) FHFA-Index 12/17 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 02/18 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 02/18 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index Februar (Mittwoch) Seco: BIP Quartalsschätzungen Q4 2017 (Donnerstag) BFS: Detailhandelsumsätze Januar 2018 (Donnerstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - Neukotierungen (angekündigt für): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Medartis (H1 2017) - Sensirion (in den nächsten Monaten) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.3.: - Barry Callebaut (20 CHF, 7,27 CHF als Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1552 - USD/CHF: 0,9370 - Conf-Future: -3 BP auf 158,60% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,125% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,30% auf 9'053 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,87% auf 9'026 Punkte - SLI (Montag): +0,80% auf 1'487 Punkte - SPI (Montag): +0,85% auf 10'394 Punkte - Dow Jones (Montag): +1,58% auf 25'709 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,15% auf 7'421 Punkte - Dax (Montag): +0,35% auf 12'527 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,07% auf 22'390 Punkte STIMMUNG - Euphorie an Wall Street stützt - Swiss Life nach Zahlen vorbörslich deutlich gesucht (+1,2%)

