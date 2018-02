UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: EU-Kommission genehmigt Zulassung von Hemlibra gegen Bluterkrankheit - Kühne+Nagel 2017: Nettoumsatz 18'594. Mio CHF (AWP-Konsens: 18'216 Mio) Rohertrag 7'023 Mio CHF (AWP-Konsens: 6'909 Mio) EBIT 937 Mio CHF (AWP-Konsens: 949 Mio) Reingewinn (nach Mind.) 737 Mio CHF (AWP-Konsens: 742 Mio) Dividende 5,75 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 5,74; VJ 5,50 CHF) Innovationskraft stimmt zuversichtlich für 2018 - APG 2017: Umsatz 300,7 Mio CHF (VJ 315,4 Mio) EBIT 61,3 Mio CHF (VJ 88,8 Mio) Nettoergebnis 50,7 Mio CHF (VJ 70,5 Mio) Dividende von total 24,00 CHF (VJ 24,00 CHF) vorgeschlagen Fundament für eine weiterhin positive Entwicklung gelegt - Cassiopea 2017: Verlust 13,7 Mio EUR (VJ -9,5 Mio) Barmittel 17,6 Mio EUR (30.6.: 25,1 Mio; 2016: 33,7 Mio) 2018: Richtungsweisendes Jahr - Wichtige Studiendaten erwartet - EFG 2017: Zugrundeliegender Reingewinn 165,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 124,6 Mio) IFRS-Reinergebnis -59,8 Mio CHF (AWP-Konsens: -11,5 Mio) Verwaltete Vermögen 142,0 Mrd CHF (AWP-Konsens: 149,0 Mrd) Netto-Neugelder von -5,9 Mrd CHF (AWP-Konsens: -5,3 Mrd) Dividende von 0,25 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 0,26; VJ 0,25 CHF) 2018: Weiter Fokus auf Wachstum bei schlanker Kostenbasis - GF 2017: Umsatz 4,15 Mrd CHF (AWP-Konsens: 4,08 Mrd) Auftragseingang 4,27 Mrd CHF (AWP-Konsens: 4,13 Mrd) EBIT 352 Mio CHF (AWP-Konsens: 351 Mio) Reingewinn 2258 Mio CHF (VJ 225 Mio) Dividende von 23 CHF je Aktie (VJ 20 CHF) 2018: Erneut Resultat im Rahmen der Ziele 2016-2020 erwartet - Intershop 2017: Nettoliegenschaftsertrag 79,3 Mio CHF (VJ 75,1 Mio) EBIT 84,8 Mio CHF (VJ 74,4 Mio) Reingewinn 63,5 Mio CHF (VJ 59,5 Mio) Dividende 22,00 CHF/Aktie (VJ 20 CHF) 2018: Zuversichtlich - leicht rückläufige bis stabile Mieterträge - Sulzer 2017: Umsatz 3,05 Mrd CHF (AWP-Konsens: 3,02 Mrd) Auftragseingang 3,16 Mrd CHF (AWP-Konsens: 3,16 Mrd) Operativer EBITA 255,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 261,0 Mio) Reingewinn 83,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 104,9 Mio) Dividende 3,50 CHF (VJ 3,50 CHF) 2018: Umsatzplus von 4-6% und Auftragsplus von 5-7% erwartet Operative EBITA-Marge von rund 9,5% erwartet - Valora 2017: Nettoumsatz 2,08 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,08 Mrd) EBIT 79,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 79,4 Mio) Gewinn 57,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 56,3 Mio) Dividende 12,50 CHF (AWP-Konsens: 12,50; VJ 12,50 CHF) 2018: EBIT von 87 Mio bis 93 Mio CHF erwartet Frühestens 2020 Bruttogewinnmarge von 45% und EBIT-Marge von 5% - Zehnder 2017: EBIT adj. 23,5 Mio EUR (VJ 15,1 Mio) Reingewinn 16,5 Mio EUR (AWP Konsens 10,1 Mio) Dividende von 0,50 CHF/Aktie vorgeschlagen (VJ 0,95 CHF) Mittelfristig Wachstum p.a. von 5% und EBIT-Marge von über 8% - Banque Cantonale du Jura plant Filiale in Moutier - Nach Kantonswechsel - Bucher schlägt Martin Hirzel zur Wahl in den VR vor - Cham Group schliesst Verkauf des Papiergeschäfts ab Mittelzufluss von über 125 Mio CHF netto - Flughafen Zürich meldet Vertragsabschlüsse mit Restaurants für The Circle - Leclanché 2017: Verlust von 40 Mio CHF erwartet - Zwahlen&Mayr 2017: Umsatz 53,3 Mio CHF (VJ 58,3 Mio) Reingewinn von 2,5 Mio CHF (VJ 0,45 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,2% - Geberit: Blackrock erhöht Anteil auf 5,02% - Ams: Blackrock erhöht Anteil auf 3,04% - Temenos: Norges Bank eröht Anteil auf 3,02% - U-blox: Credit Suisse meldet leicht tieferen Anteil von 6,05% - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Kühne+Nagel: BMK 2017 - APG SGA: BMK 2017 - Cassiopea: Conf Call zu Ergebnis 2017 - EFG: BMK 2017 - Intershop: BMK 2017 - Georg Fischer: BMK 2017 - Sulzer: BMK 2017 - Valora: BMK 2017 - Zehnder: BMK 2017 Donnerstag: - Adecco: Ergebnis 2017 (Conf Call 11.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis 2017 + BMK - BKB: Ergebnis 2017 + BMK - GAM: Ergebnis 2017 + BMK - Implenia: Ergebnis 2017 + BMK - Kardex: Ergebnis 2017 (Conf Call 14.00 Uhr) - Newron: Ergebnis 2017 + BMK - Orior: Ergebnis 2017 - SPS: Ergebnis 2017 + BMK - Sunrise: Ergebnis 2017 + BMK - VZ Holding: Ergebnis 2017 (Conf Call 9.30 Uhr) Freitag: - LafargeHolcim: Ergebnis 2017 + BMK - Flughafen Zürich: Ergebnis 2017 + BMK - Mobilezone: Ergebnis 2017 + BMK - Raiffeisen: Ergebnis 2017 + BMK - Swissquote: Ergebnis 2017 + BMK - GV: Novartis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (9.00 Uhr) CS-CFA-Index Februar (10.00 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 01/18 (09.55 Uhr) - EU: Konsumentenpreise 02/18 (11.00 Uhr) - US: Privater Konsum Q4/17 (14.30 Uhr) BIP Q4/17 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) PMI Chicago 02/18 (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 01/18 (16.00 Uhr) Fed-Präsident Powell mit geldpolitischem Statement (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr - CH: Seco BIP Quartalsschätzungen Q4 (Donnerstag) BWO Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag) BFS Detailhandelsumsätze Januar 2018 (Donnerstag) Einkaufsmanagerindex (PMI) Februar 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Medartis (H1 2018) - Sensirion (in den nächsten Monaten) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (20 CHF, 7,27 CHF als Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,1507 - USD/CHF: 0,9405 - Conf-Future: -17 BP auf 158,43% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,133% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,28% auf 8'966,89 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,37% auf 8'993 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32% auf 1'482 Punkte - SPI (Dienstag): -0,36% auf 10'356 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1,16% auf 25'410 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,23% auf 7'330 Punkte - Dax (Dienstag): -0,29% auf 12'491 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,44% auf 22'068 Punkte STIMMUNG - Leicht schwächere US-Vorgaben drücken auf Stimmung

rw/uh

(AWP)