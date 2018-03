UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q4: Umsatz 6'057 Mio EUR (AWP-Konsens: 6'003 Mio) Organisches Wachstum bei 7% (VJ 6%) EBITA (rep.) 274 Mio EUR (AWP-Konsens: 307 Mio) Reingewinn 297 Mio EUR (AWP-Konsens: 204 Mio) Reingewinn positiv von Steuerreformen in USA und Frankr. beeinflusst 2017: Dividende von 2,50 CHF (AWP-Konsens: 2,50; VJ 2,40) Umsatzwachstum Januar und Februar bei 5% (bereinigt) - Novartis geht Entwicklungspartnerschaft mit Pear Therapeutics ein - Implenia 2017: Umsatz 3,86 Mrd CHF (AWP-Konsens: 3,64 Mrd) EBIT 63,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 62,1 Mio) Reingewinn 39,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 37,1 Mio) Dividende 2,00 CHF/Aktie (VJ 2,00 CHF) 2018: EBIT-Ziel von 140 Mio CHF sollte 'geknackt' werden Mittelfristziel bestätigt: Umsatz 5 Mrd CHF, EBITDA-Marge 5,25-5,75% - Sunrise 2017: Umsatz 1,85 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,84 Mrd) EBITDA (adj.) 601 Mio CHF (AWP-Konsens: 600 Mio) Reingewinn 505 Mio CHF (AWP-Konsens: 491 Mio) Dividende von 4,00 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 4,03; VJ 3,33 CHF) 2018: Umsatz zwischen 1,83 Mrd und 1,87 Mrd erwartet EBITDA (adj.) zwischen 580 Mio und 595 Mio CHF erwartet vertieft Glasfaser-Partnerschaften mit SFN, IWB und SIG - SPS 2017: Mietertrag 469,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 465,4 Mio) EBIT vor Neubewertung 404,8 Mio CHF (VJ 390,1 Mio) Reingewinn vor Neubewertung 307,4 Mio CHF (VJ 284,8 Mio) Dividende von 3,80 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 3,73; VJ 3,70) 2018: Steigerung des Betriebsertrags und des EBIT vor Neubewertungen - Orior 2017: Umsatz 585,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 581,4 Mio) EBITDA 57,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 57,6 Mio) Reingewinn 32,0 Mio CHF (AWP-Konsens 31,3 Mio) Dividende von 2,17 CHF (AWP-Konsens: 2,16; VJ 2,09 CHF) übernimmt 65% an Biotta - Angebot für restliche Aktien - Kardex 2017: Umsatz 376,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 378,0 Mio) EBIT 46,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 45,3 Mio) Reingewinn 31,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 33,1 Mio) Dividende von 3,60 CHF (AWP-Konsens: 3,56; VJ 3,30 CHF) 2018: Sind gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen - GAM 2017: Nettoneugeld Investment Management 8,6 Mrd (AWP-Konsens: 7,7 Mrd) AuM Investment Management 84,4 Mrd (AWP-Konsens: 81,5 Mrd) Operativer Reingewinn 137,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 125 Mio) IFRS Konzerngewinn 123,2 Mio CHF (VJ 134,3 Mio) Dividende von 0,65 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 0,66; VJ 0,65 CHF) bekräftigt Mittelfristziele - Umfeld ist anspruchsvoller geworden CEO erhielt für 2017 Salär von insgesamt 4,3 Mio CHF (VJ 6,1 Mio) - VZ Holding 2017: Betriebsertrag 260,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 261,2 Mio CHF) EBITDA 111,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 115,3 Mio CHF) Reingewinn 86,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 88,4 Mio CHF) Dividende 4,35 CHF (AWP-Konsens: 4,68 CHF, VJ 4,20 CHF) 2018: Erträge und Gewinn wachsen trotz Margendrucks weiter - BKB 2017: Jahresgewinn Stammhaus 118,3 Mio CHF (VJ 93,3 Mio) Geschäftsertrag Stammhaus 411,6 Mio CHF (VJ 370,2 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 178,2 Mio CHF (VJ 146,3 Mio) Konzerngewinn 186,2 Mio CHF (VJ 137,5 Mio) - Calida ernennt Sacha Gerber zum neuen Finanzchef - Metall Zug schliesst Übernahme der Haag-Streit Holding ab - Basilea ernennt Adesh Kaul zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung - Bank Cler nominiert Andreea Prange für den Verwaltungsrat - Leclanché sieht sich bis Q2 2019 ausreichend finanziert Wachstumsplan intakt - positiver EBITDA im Jahr 2020 erwartet - Ascom 2017: Reingewinn 25,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 25,4 Mio) Dividende von 0,45 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 0,50; VJ 0,80 CHF) 2018: Wachstumsrate von 3-6% angepeilt - EBITDA-Marge von gegen 15% Mittelfristziele bis 2020 bestätigt - Newron 2017: Nettoverlust von 5,3 Mio EUR (VJ -15,2 Mio) Liquide Mittel von 60,1 Mio EUR (30.06.: 40,4 Mio; VJ 46,5 Mio) 2018: Fokus auf Produktkandidaten - ausreichend finanziert bis 2020 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bank J. Safra Sarasin steigert 2017 Reingewinn um 25,1% auf 315,3 Mio CHF BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock senkt Anteil auf 4,98% - Geberit: Blackrock senkt Anteil auf 4,7% - Temenos: Norges senkt Anteil auf 2,79% - Blackrock erhöht auf 5,05% - Siegfried: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,97% - Inficon: BlackRock eröht Anteil auf 3,07% - VAT Group: Norges Bank erhöht Anteil auf 4,17% - Ams meldet eigenen Aktienanteil von 6,1%/9,1% - U-blox: Credit Suisse meldet leicht höheren Anteil von 6,07% - U-blox:Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,02% - Santhera meldet 0,57%/26,69% eigene Aktien - Gruppe Iglu meldet 8,54% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Conf Call zum Ergebnis 2017 - Ascom: BMK 2017 - BKB: BMK 2017 - GAM: BMK 2017 - Implenia: BMK 2017 - Kardex: Conf Call zum Ergebnis 2017 - Newron: BMK 2017 - SPS: BMK 2017 - Sunrise: BMK 2017 - VZ Holding: Conf Call zum Ergebnis 2017 Freitag: - LafargeHolcim: Ergebnis 2017 + BMK - Flughafen Zürich: Ergebnis 2017 + BMK - Mobilezone: Ergebnis 2017 + BMK - Raiffeisen: Ergebnis 2017 + BMK - Swissquote: Ergebnis 2017 + BMK - GV: Novartis Montag: - Calida: Ergebnis 2017 + BMK - Emmi: Ergebnis 2017 + BMK - Helvetia: Ergebnis 2017 + BMK - SNB: Ergebnis 2017 (Details) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Januar 2018 (09.15 Uhr) Einkaufsmanagerindex (PMI) Februar 2018 (09.30 Uhr) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig; 09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig; 10.00 Uhr) Arbeitslosenquote 01/18 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 01/18 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig; 15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (16.00 Uhr) Rede Fed-Präsident Powell vor dem Bankenausschuss, Washington (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco BIP real Q4 2017 bei +0,6% gg Vorquartal und +1,9% gg Vorjahr real Gesamtjahr 2017 bei +1,0% (2016: +1,4%) - Erste Schätzung BIP real Q3 rev. +0,7% gg VQ (alt: +0,6%), +1,2% (alt +1,2%) gg VJ BWO: Hypo-Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen unverändert bei 1,50% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Medartis (H1 2018) - Sensirion (in den nächsten Monaten) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.3.: - Novartis (2,80 CHF) per 8.3.: - Dätwyler (3,00 CHF) per 9.3.: - GKB (40,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1531 - USD/CHF: 0,9444 - Conf-Future: +27 BP auf 158,72% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,116% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,33% auf 8'877 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,96% auf 8'906 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,88% auf 1'469 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,94% auf 10'259 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -1,50% auf 25'028 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,78% auf 7'273 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,44% auf 12'436 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,56% auf 21'724 Punkte STIMMUNG - negativ nach schwachen Vorgaben, Adecco unter Druck

mk/cf

(AWP)