UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech bestätigt Ziele für Geschäftsjahr 2017/18 Logitech 2018/19: EBIT (non-GAAP) von 310 bis 320 Mio USD angepeilt Umsatzwachstum im hohen 1-stelligen Prozentbereich in LW - Novartis: Xolair in neuer Richtlinie für chronische Nesselsucht empfohlen - Kühne + Nagel nimmt zwei Innovationszentren in Betrieb - Richemont: S&P verleiht "A+"-Kreditrating - Ausblick stabil - Bucher 2017: EBIT 226 Mio CHF (AWP-Konsens: 215,8 Mio) Konzerngewinn 168 Mio CHF (VJ 118 Mio) Dividende von 6,50 CHF (AWP-Konsens: 6,10; VJ 5,00 CHF) 2018: Prognosen bestätigt - Steigerung von Umsatz und Marge erwartet - Coltene 2017: EBIT 25,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 25,0 Mio) Reingewinn 19,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 18,8 Mio) Dividende von 3,00 CHF je Aktie vorgeschlagen (VJ 2,70 CHF) 2018: EBIT-Margenziel von über 15% des Nettoumsatzes Wegen US-Steuerreform rund 1 Mio CHF geringerer Steueraufwand - Dormakaba H1: Umsatz 1'400,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'379 Mio) EBITDA 210,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 223 Mio) Reingewinn 113,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 131 Mio) 17/18: Ziel für Umsatzwachstum auf rund 3,5% gesenkt - Feintool 2017: Umsatz 613,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 599,1 Mio) EBIT 46,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 46,0 Mio) Gewinn 27,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 29,5 Mio) Dividende von 2,00 CHF (AWP-Konsens: 2,05; VJ 2,00 CHF) 2018: Umsatz 630 - 650 Mio CHF und EBIT-Marge von 7,5 - 8,0% erw. - Forbo 2017: Umsatz 1,246 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,23 Mrd) EBIT adj. 163,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 166,3 Mio) Reingewinn 38,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 47,5 Mio) Dividende 19,00 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 19,70; VJ 19,00 CHF) 2018: Leichte Steigerung des Umsatzes und Konzernergebnisses erwartet - Goldbach Group 2017: Umsatz 512 Mio CHF (VJ 495,5 Mio) EBIT 37,0 Mio CHF (VJ 29,6 Mio) Reingewinn 11,8 Mio CHF (VJ 8,8 Mio) Dividendenverzicht vorgeschlagen - Lindt&Sprüngli 2017: EBIT 595,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 597,3 Mio) EBIT-Marge bei 14,6% (AWP-Konsens: 14,6%) Reingewinn 452,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 444,4 Mio) Dividende PS 93,00 (AWP-Konsens: 94,40; VJ 88,00 CHF) 2018: Organisches Wachstum von rund 5% erwartet EBIT-Marge im Rahmen der langfr. Zielsetzung Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio CHF - Start 12. März 2008 Langfristige Ziele zu Wachstum und EBIT-Marge bestätigt - Oerlikon 2017: Umsatz 2'847 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'762 Mio) Auftragseingang 3'005 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'902 Mio) EBITDA 414 Mio CHF (AWP-Konsens: 212 Mio) Reinergebnis 152 Mio CHF (AWP-Konsens: 129 Mio) Dividende 0,35 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 0,31; VJ 0,30 CHF) 2018: EBITDA-Marge von rund 15% nach Investitionen erwartet Umsatz von 3,2 Mrd und Bestellungseingang von 3,4 Mrd CHF erw. - VP Bank 2017: Konzerngewinn 65,8 Mio CHF (VJ 58,0 Mio) Netto-Neugeldfluss 1,9 Mrd CHF (VJ 7,0 Mrd) Betreute Kundenvermögen 40,4 Mrd CHF (VJ 35,8 Mrd) Dividende 5,50 CHF (VJ 4,50) Aktie A - 0,55 (0,45) CHF Aktie B 2018: Wachstum bleibt ein Kernthema für die Bank - Gategroup: IPO Ende Q1 2018 oder in Q2 geplant Freefloat von rund 65% nach IPO angpeilt Primärerlös von etwa 350 Mio CHF erwartet HNA will nach IPO Ankeraktionär bleiben - Alpiq steigt bei MOVE Mobility AG ein - Basilea-Partner Grupo Biotoscana lanciert Zevtera in Argentinien - Komax erweitert Gruppenleitung ab 2019 auf fünf Mitglieder - Meyer Burger erhält strategische Aufträge im Umfang von rund 14 Mio CHF NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: New Leaf Biopharma meldet Anteil von 15,06% - Implenia: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil über 3% - Meyer Burger: UBS meldet Anteil von 9,34% - UBS: BlackRock meldet Erwerbspositionen von 5,02% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Bucher: BMK 2017 - Coltene: BMK 2017 - Dormakaba: MK H1 2017/18 - Feintool: BMK 2017 - Forbo: BMK 2017 - Goldbach: BMK 2017 - Lindt & Sprüngli: BMK 2017 - VP Bank: BMK 2017 - Oerlikon: BMK 2017 - Logitech: Investorentag - GV: Dätwyler Mittwoch: - Autoneum: Ergebnis + BMK 2017 - Bossard: Ergebnis + BMK 2017 - Bque Pr Rothschild: Ergebnis 2017 - Panalpina: Ergebnis + BMK 2017 - Walliser KB: Ergebnis + BMK 2017 Donnerstag: - Cicor: Ergebnis + BMK 2017 - LLB: Ergebnis + BMK 2017 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + BMK Q4/2017 - BPDG: Ergebnis 2017 - Post: BMK 2017 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2018 (09.15 Uhr) Seco Arbeitsmarktdaten Februar 2018 (Donnerstag) BFS Touristische Beherbergung Januar 2018 (Donnerstag) - US: Auftragseingang Industrie 01/18 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 01/18 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Medartis (H1 2018) - Sensirion (in den nächsten Monaten) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novartis (2,80 CHF) per 8.3.: - Dätwyler (3,00 CHF) per 9.3.: - GKB (40,00 CHF) per 15.3.: - BB Biotech (3.30 CHF) - Roche (8,30 CHF) per 20.3.: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) per 21.3.: - SGS (75 CHF) per 22.3.: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler PS (4,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1602 - USD/CHF: 0,9400 - Conf-Future: -11 BP auf 158,62% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,082% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,45% auf 8'769 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +2,08% auf 8'808 Punkte - SLI (Montag): +1,92% auf 1'440 Punkte - SPI (Montag): +2,02% auf 9'141 Punkte - Dow Jones (Montag): +1,37% auf 24'875 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,00% auf 7'331 Punkte - Dax (Montag): +1,49% auf 12'091 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,79% auf 21'418 Punkte STIMMUNG - Grundsätzlich positiv - Dividendenabgang Novartis belastet

