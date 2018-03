UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Tochter Genentech erhält von FDA erweiterte Zulassung für Lucentis - Roche-Tochter Chugai bekommt grünes Licht in China für Zulassungsantrag - Credit-Suisse-CEO äussert sich zu Geschäftsverlauf im Q1 - "Seltsamer Februar" - UBS entledigt sich in den USA einer Altlast aus der Finanzkrise - Vergütung des Lonza-Chefs fällt 2017 höher aus als im Vorjahr - Swisscom: Bundesrat attestiert bundesnahen Betrieben eine solide Leistung - Implenia gewinnt SWICA als Investorin für die Lokstadt in Winterthur - DKSH unterzeichnet exklusiven Vertriebsvertrag mit Johnson Matthey in Japan - Metall Zug 2017: Umsatz 952,2 Mio CHF (VJ 960,6 Mio) EBIT 53,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 75,4 Mio) Reingewinn 67,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 76,1 Mio) Dividende unverändert - 7,00 CHF je Namenaktie A 2018: Klar höheres adjustiertes Betriebsergebnis erwartet - Meyer Burger 2017: EBITDA 12,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 11,1 Mio) Konzernergebnis -79,3 Mio CHF (AWP-Konsens: -72,7 Mio) Auftragseingang im Januar/Februar verhalten - 36,2 Mio CHF 2018: Umsatz von rund 450-500 Mio CHF angepeilt EBITDA-Marge von rund 10% angepeilt - Tamedia stellt online-Abendausgabe Le Matin du Soir ein - Highlight Event and Entertainment strukturiert Beteiligungen um - Banque Profil de Gestion schlägt Fulvio Pelli zur Wahl in den VR vor - SHL: UEK gewährt für die Vorlage des Pflichtangebots eine Fristverlängerung - The Native gewinnt Beratungsmandat in Asien - Airopack 2017: Nettoumsatz +90% auf 21,5 Mio EUR Konzernergebnis -40,1 Mio EUR (VJ -42,3 Mio EUR) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Ruag: Bundesrat strebt Aufspaltung der Rüstungskonzerns an BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,03% - Dufry: JPMorgan meldet Anteil von 25,005%/7,625% - Geberit: Blackrock erhöht Anteil auf 5,07% - Siegfried: Norges Bank senkt Anteil auf 2,93% - Tecan: Wellington senkt Anteil auf 2,93% - Meyer Burger: Cologny Advisors meldet Anteil von 3,13% - Mobilezone: LB (Swiss) senkt Anteil auf 2,94% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Metall Zug: BMK - Meyer Burger:BMK - GV: Givaudan, DKSH Freitag: - Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht - Interroll: Ergebnis 2017 + BMK - GV: Energiedienst, Titlis Bergbahnen Montag: - Alpiq: Ergebnis 2017 + BMK - Cham Group: Ergebnis 2017 (Conf Call 09.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2017 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/18 (vorläufig) (10.00 Uhr) Leistungsbilanz 01/18 (10.00 Uhr) EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - DE: ifo-Geschäftsklima 03/18 (10.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) FHFA-Index 01/18 (14.00 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) (14.45 Uhr) Frühindikator 02/18 (15.00 Uhr) Markit PMI Dienste 03/18 (vorläufig) (15.45 Uhr) - CH SNB: Publikation Geschäftsbericht 2017 (09.00 Uhr) SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q4 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB hat 2017 Fremdwährungen im Gegenwert von insg. 48,2 Mrd CHF erworben Ende 2017 unterstanden Guthaben in Höhe von 271 Mrd CHF dem Negativzins SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Sensirion-Ausgabepreis mit 36,00 CHF am oberen Ende der Preisspanne erster Handelstag HEUTE - Medartis legt IPO-Ausgabepreis bei 48,00 CHF fest - Handelsbeginn am Freitag - Gategroup (1. Handelstag 27.3. geplant) - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler PS (4,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1724 - USD/CHF: 0,9471 - Conf-Future: +7 BP auf 158,44% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,113% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,13% auf 8'773 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,72% auf 8'784 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,72% auf 1'447 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,62% auf 10'249 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,18% auf 24'682 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,26% auf 7'345 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,01% auf 12'309 Punkte - Nikkei 225 (Donerstag): +0,99% auf 21'592 Punkte STIMMUNG - eher negativ, Handelsstreit zwischen USA und China belastet

kw/cf

(AWP)