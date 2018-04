UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS schlägt Fred Hu zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Roche: Alecensa zur Behandlung von Lungenkrebs in Schweiz zugelassen - Bossard erzielt Rekordergebnis im Q1 - Von Tesla-Rückruf nicht betroffen - Dormakaba löst indisches Joint Venture Dorset Kaba auf - Hochdorf meldet Veränderungen in der Geschäftsleitung - Arundel will zwei Unternehmen in Deutschland übernehmen - SHL Telemedicine lädt zu a.o. GV - Wahl eines unabhängigen Mitglieds - Castle Alternative Invest steigert NAV 2017 um 1,1% - Verlust verringert - Spice Private Equity mit tieferem NAV Ende Dezember - Jahresverlust - Nebag: Innerer Wert je Aktie liegt Ende Q1 bei 10,87 CHF - DKSH muss einen neuen Leiter Supply Chain Management suchen - Wisekey erhält von Exworks höhere Kreditlinie für Kryptowährungsprojekt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swissport verlängert Bodenverkehrslizenz am Flughafen Zürich um 7 Jahre BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Credit Suisse Funds senken auf 2,99% - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,11% - Barry Callebaut: BlackRock erhöht Anteil auf 3,01% - Geberit: Blackrock senkt Anteil auf 4,92% - Logitech: Marathon Asset Management senkt Anteil auf 2,9% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Swiss Re: Investor Day - Jungfraubahn: Ergebnis + BMK 2017 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2017 (nachbörslich) - GV: Zurich Insurance, Swisscom, Geberit, Straumann, Sulzer Donnerstag: - Hochdorf: Ergebnis + BMK 2017 - Orascom DH: Ergebnis 2017 - GV: Cassiopea, Mobilezone, PSP Swiss Property, Rieter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Februar (09.15 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) März (09.30 Uhr) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/18 (09.55 Uhr) - ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/18 (10.30 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise März (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einzelhandelsumsatz real Februar -0,7% gg Vormonat (Prognose +0,7) Einzelhandelsumsatz real Februar +1,3% gg Vorjahr (Prognose +2,4) - US: Markit-PMI Industrie März 55,6 Pkt (Prognose 55,7) - (Montag) ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie März 59,3 Pkt (Prog 59,7) - (Montag) Bauausgaben Februar +0,1% gg Vormonat (Prognose +0,4) - (Montag) - CN: Caixin März MFG PMI 51 VS 51,6 im Februar - (Montag) - JP: Stimmungsindex Tankan-Umfrage März -2 Punkte auf +24 - (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (Nachfrist 27.03-11.04) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) per 4.4.: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) per 5.4.: - Credit Suisse (0,25 CHF) per 6.4.: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22,00 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1760 - USD/CHF: 0,9550 - Conf-Future: +27 BP auf 159,63% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,054% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,12% auf 8'644 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,17% auf 8'741 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,05% auf 1'435 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,11% auf 10'190 Punkte - Dow Jones (Montag): -1,90% auf 23'664 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,74% auf 6'870 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,31% auf 12'097 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,45% auf 21'292 Punkte STIMMUNG - Eskalierender Handelskonflikt belastet

