UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant sieht in China Potenzial für Umsatzverdoppelung bis 2021 - Kühne+Nagel lanciert Logistik-Lösung für Flugzeuginnenräume - Novartis erhält FDA-Zulassung für Afinitor Disperz bei tuberöser Sklerose - Partners Group mit IPO von Portfolio-Gesellschaft Aiyingshi in Shanghai - UBS-Klage gegen Leipziger Wasserwerke endgültig abgewiesen - Barry Callebaut H1: Verkaufsmenge +8,0% (AWP-Konsens: +7,1%) Umsatz 3'550 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'559 Mio) EBIT 276,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 270,1 Mio) Reingewinn 173,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 172,1 Mio) bestätigt Ziele zu Volumen- und EBIT-Wachstum - GAM stellt Rachel Wheeler als Group General Counsel ein - Groupe Minoteries: Pierre-Marcel Revaz soll VR-Präsident werden - Molecular Partners und AstraZeneca arbeiten bei MP0250 zusammen - SHL Telemedicine schlägt fünf Kandidatinnen für Verwaltungsratsposten vor - Wisekey beruft Jean-Pierre Pennacino und Alexander Zinser in Konzernleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen Schweiz startet interne Untersuchung zur Ära Pierin Vincenz ernennt Bruno Gehrig zum Untersuchungsleiter BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3% - Bucher: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Inficon: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,05% - Meyer Burger: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,06% - Schaffner: Cologny Advisors melden Anteil von 3,002% - Wisekey: ExWorks Capital meldet Erwerbspositionen von 11,837% PRESSE MITTWOCH - Arbonia-CEO sieht Konzern im Quartal auf Kurs (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: MK H1 - GV: Ascom, Huber + Suhner, Sunrise, Tornos Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2018 - Poenina: Ergebnis + BMK 2017 - GV: Nestlé, Emmi, Inficon, Kardex, Mikron, Orior, Santhera, Zehnder, BVZ, SHL Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - Varia US: Ergebnis 2017 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - GB: Industrieproduktion 02/18 (10.30 Uhr) Handelsbilanz 02/18 (10.30 Uhr) - US: Verbraucherpreise 03/18 (14.30 Uhr) Realeinkommen 03/18 (14.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 21.3.18 (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Comparis Hypothekenbarometer zieht im Q1 spürbar an - CN: Verbraucherpreise 03/18 +2,1% (Prog +2,6%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 Fr. (Nachfrist 27.03-11.04) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (im Q2 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (85,00 Fr.) - Bossard (4,20 Fr.) - Forbo (19,00 Fr.) per 12.4.: - Bell (8,00 Fr.) - OC Oerlikon (0,35 Fr.) - VZ (4,35 Fr.) per 13.4.: - Ascom (0,45 Fr.) - Huber+Suhner (1,10 Fr.) - Julius Bär (1,40 Fr.) - Sunrise (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Euro/Franken: 1,1826 - Dollar/Franken: 0,9560 - Conf-Future: +6 BP auf 159,87% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,026% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,22% auf 8'736 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,79% auf 8'767 Punkte - SLI (Dienstag): +0,68% auf 1'434 Punkte - SPI (Dienstag): +0,81% auf 10'262 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +1,79% auf 24'408 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,07% auf 7'094 Punkte - Dax (Dienstag): +1,11% auf 12'397 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,49% auf 21'687 Punkte STIMMUNG - Leichte Abgaben nach Vortagesgewinnen - Warten auf US-Inflationszahlen

tp/rw

(AWP)