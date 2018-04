UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA erteilt Hemlibra den Status Therapiedurchbruch - Novartis startet Angebotsfrist für Avexis - Sika Q1: Umsatz 1'554,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'537 Mio) 2018: Umsatzsteigerung von über 10% auf erstmals 7 Milliarden Franken 2018: EBIT und Gewinn steigen leicht überproportional - Schmolz+Bickenbach verkleinert VR - Stärkung Corporate Governance - VAT Q1: Auftragseingang 215,3 Mio Fr. (AWP-Konsens 206,7 Mio) Umsatz 197,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200,1 Mio) 2018: Guidance bestätigt - Umsatzwachstum von 15% bis 20% erwartet Deutlicher Anstieg von Nettogewinn und Gewinn je Aktie erwartet EBITDA-Marge bewegt sich Richtung Ziel von 33% bis 2020 - Basilea schliesst Lizenzvereinbarung mit ArQule über Derazantinib ab - DKSH und Bruker AXS schliessen Vertriebsvereinbarung für Asien-Pazifik-Region - Tamedia laut definitivem Endergebnis 96,9% der Goldbach-Aktien angedient - Wisekey beruft Thomas Hürlimann in Verwaltungsrat - Kapitalerhöhung geplant NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ChemChina will Beteiligung am Genfer Energiehändler Mercuria erhöhen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bucher: Norges Bank meldet Anteil von 2,98% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,34% - Vifor: BNP Paribas senkt Anteil auf 0,19% PRESSE DIENSTAG - Nestlé und Detailhändler wollen Kriegsbeil begraben (FAZ) - Sulzer-CEO: Firma war in ihrer Existenz bedroht (SRF; Eco) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - VAT: Call zu Trading Update Q1 - Wisekey: Call zu Trading Update Q1 - Edisun Power: Ergebnis 2017 - Gurit: Umsatz Q1 - Sika: GV, Baar - GV: Gurit, IVF Hartmann, Tecan Mittwoch: - Villars: Ergebnis + BMK 2017 - Zur Rose: Trading Update Q1 - Temenos: Ergebnis Q1 - GV: Basilea, Bucher, Cembra, Georg Fischer, Molecular Partners, Vontobel Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q1 - GAM: Zwischenbericht Q1 - Idorsia: Ergebnis Q1 - Novartis: Ergebnis Q1 - Panalpina: Ergebnis Q1 - Sulzer: Bestellungseingang Q1 - Nestlé: Umsatz Q1 - GV: Adecco, Cicor, Flughafen Zürich, Hiag Immobilien, Komax WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 04/18 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und -genehmigungen 03/18 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 03/18 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 03/18 (15.15 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - China: BIP +6,8% (MNI Median +6,0%) Industrieproduktion +6.0% Y/Y (MNI Median +6,0%) Detailhandel März +10,1% Y/Y (MNI Median +9,9%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (im Q2 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Inficon (20,00 Fr.) - Valora (12,50 Fr.) per 18.4.: - LUKB (12,00 Fr.) - Schweiter (45,00 Fr.) per 19.4.: - Gurit (3,75 Fr.) - IVF Harmann (2,50 Fr.) - Sika (111 Fr.) - Tecan (2,00 Fr.) per 20.4.: - Bucher (6,50 Fr.) - Cembra Money Bank (3,55 Fr.) - Georg Fischer (23 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Euro/Franken: 1,1893 - Dollar/Franken: 0,9593 - Conf-Future: +5 BP auf 159,86% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,068% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,27% auf 8'750 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,57% auf 8'727 Punkte - SLI (Montag): -0,29% auf 1'437 Punkte - SPI (Montag): +0,06% auf 10'302 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,87% auf 24'573 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,70% auf 7'156 Punkte - Dax (Montag): -0,41% auf 12'391 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,06% auf 21'848 Punkte STIMMUNG - Leicht fester erwartet

ra/tp

(AWP)