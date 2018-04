UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel Q1: Nettoumsatz 4'862 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'818 Mio) Rohertrag 1'843 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'779 Mio) EBIT 236 Mio Fr. (AWP-Konsens: 232 Mio) Reingewinn nach Mind. 183 Mio Fr. (AWP-Konsens: 183 Mio) Start ins Jahr war erfolgreich - Höhere Volumen erzielt Wollen eingeschlagenen Weg mit digitalen Plattformen weitergehen CFO: Bestätigen Ziel Konversionsmarge von 16% bis 2022 Konversionsmargenziel bei See- und Luftfracht bleibt bei 30% - Julius Bär: Obergericht Zürich weist Klage ab im Fall Treuhand/Cantrade - Swisscom-Tochter Fastweb in Italien mit 4,4 Millionen Euro gebüsst - Swiss Re publiziert "Financial Condition Report" mit Fokus auf Details zum SST - Adval Tech 2017: Dividende von 4 Fr. je Aktie (VJ 41 Fr.) 2018: Weiter anspruchsvolles Umfeld - Keine detaillierte Guidance Sind bereit für qualitatives, profitables Wachstum - AMS Q1: Umsatz 452,7 Mio USD (AWP-Konsens: 453,0 Mio) EBIT (bereinigt) 77,3 Mio USD (AWP-Konsens: 83,2 Mio) Reingewinn 77,1 Mio USD (AWP-Konsens: 40,6 Mio) Q2: Umsatz zwischen 220 und 250 Mio USD erwartet Operative Marge (bereinigt) bei -20 bis -25% erwartet - Feintool Q1: Umsatz 161,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156,5 Mio) 2018: Umsatz 630 - 650 Mio Fr. und EBIT-Marge von 7,5 - 8,0% - Phoenix Mecano 2017: Dividende 16,00 Fr. (AWP-Konsens: 16,43; VJ 15,00 Fr.) Q1: Umsatz 169,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 168,0 Mio) EBIT 13,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 13,3 Mio) 2018: Steigerung von Umsatz und Betriebsergebnis erwartet Zielbandbreite EBIT 40-46 Mio EUR - Valartis-VR schlägt Olivier Brunisholz als neues Mitglied des Gremiums vor gibt Absicht für Aktienrückkauf bekannt - Arundel 2017 mit Verlust von 2,23 Mio USD - Banque Profil de Gestion übernimmt Dynagest SA - Meyer Burger zieht Patentverletzungsklage in China weiter - Polyphor legt neue Daten zu Murepavadin an Fachkongress ECCMID vor - Sulzer: Grossauftrag für Pumpen von GE Power India Limited NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ZKB verkauft Swisscanto Funds Centre an Clearstream BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kuros: Mark Angelo erhöht Anteil Erwerbspositionen auf 36,17% - Meyer Burger: JP Morgan Chase meldet Anteil von 7,702%/1,117% - Santhera: Goldman Sachs meldet Anteil von 5,58% PRESSE DIENSTAG - Raiffeisen-Verwaltungsrat verdiente 2017 knapp 44 Prozent mehr (Eco) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adval Tech: BMK 2017 - Phoenix Mecano: BMK 2017 - GV: BPDG, Bque Pr Rothschild, Conzzeta, Feintool, Idorsia, Swiss Life, U-blox Von Roll Mittwoch: - Clariant: Umsatz/EBITDA Q1 - Credit Suisse: Ergebnis Q1 - LumX: Ergebnis 2017 - GV: Bachem, SFS, SGKB Donnerstag: - Bucher: Umsatz Q1 - Schindler: Ergebnis Q1 - Straumann: Ergebnis Q1 - Molecular Partners: Q1 Management Statement - Roche: Ergebnis Q1 - SNB: Ergebnis Q1 - GV: Basler KB, BC Jura, BCV, Comet, Elma, GAM, KTM Industries, Schmolz+Bickenbach, Zwahlen et Mayr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Geschäftsklima 04/18 (08.45 Uhr) - DE: ifo-Geschäftsklima 04/18 (10.00 Uhr) - US: FHFA-Index 02/18 (15.00 Uhr) Neubauverkäufe 03/18 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 04/18 (16.00 Uhr) - CS-CFA Index April (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV Handelsbilanzüberschuss März bei 2,32 Mrd Fr. (saisonber.) Exporte März zum VM real +0,6%, nominal +0,0% (saisonber. gg. VM) Importe März zum VM real +3,9%, nominal +5,4% (saisonber. gg. VM) FH Uhrenexporte März +4,8% auf 1,67 Mrd Fr. SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (voraussichtlich 4. Mai 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Helvetia (23,00 Fr.) - Hiag (3,80 Fr.) - Investis (2,35 Fr.) - Swiss Re (5,00 Fr.) - Tamedia (4,50 Fr.) - Siegfried (2,40 Fr.) per 25.4.: - Adecco (2,50 Fr.) - Vetropack (45,00 Fr.) per 26.4.: - Banque Profil de Gestion (0,1198 Fr.) - Edmond de Rothschild (835,00 Fr.) - Feintool (2,00 Fr.) - Swiss Life (13,50 Fr.) - U-blox (2,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Euro/Franken: 1,1942 - Dollar/Franken: 0,9774 - Conf-Future: -15 BP auf 158,50% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,157% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,24% auf 8'785 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,01% auf 8'807 Punkte - SLI (Montag): +0,02% auf 1'462 Punkte - SPI (Montag): +0,12% auf 10'421 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,06% auf 24'449 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,25% auf 7'129 Punkte - Dax (Montag): +0,25% auf 12'572 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,86% auf 22'278 Punkte STIMMUNG - Gedämpft - aufgrund leicht negativer US-Vorgaben

